Selección Argentina: Lionel Scaloni convocó de urgencia a Agustín Giay para los amistosos

El lateral de Palmeiras, surgido de las inferiores de San Lorenzo, reemplazará en la lista al lesionado Gonzalo Montiel. Es su primera citación en la Mayor.

Lionel Scaloni convocó de urgencia a Agustín Giay para los amistosos de la Selección Argentina frente a Mauritania y Zambia en La Bombonera que serán las últimas pruebas previo a la Copa del Mundo. El lateral de Palmeiras, surgido en las inferiores de San Lorenzo, reemplazará en la lista a Gonzalo Montiel, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo en el último partido de River, que fue triunfo 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto.