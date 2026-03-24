Selección Argentina: Lionel Scaloni convocó de urgencia a Agustín Giay para los amistosos

El lateral de Palmeiras, surgido de las inferiores de San Lorenzo, reemplazará en la lista al lesionado Gonzalo Montiel. Es su primera citación en la Mayor.
Lionel Scaloni convocó de urgencia a Agustín Giay para los amistosos de la Selección Argentina frente a Mauritania y Zambia en La Bombonera que serán las últimas pruebas previo a la Copa del Mundo. El lateral de Palmeiras, surgido en las inferiores de San Lorenzo, reemplazará en la lista a Gonzalo Montiel, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo en el último partido de River, que fue triunfo 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto.
El lateral derecho de 22 años, que actualmente se desempeña en el Verdao, recibió su primera citación a la Selección Mayor tras su paso por las Juveniles de la AFA. En ese recorrido se destacan el título en L’Alcudia 2022 y su participación en el Mundial Sub 20 de 2023, bajo la conducción de Javier Mascherano.
La convocatoria de Giay representa la segunda modificación en la lista original. Días atrás, Lucas Martínez Quarta fue llamado por el entrenador para reemplazar a Leonardo Balerdi, quien también fue baja de último momento por lesión y también se perderá los amistosos.
El contexto en el lateral derecho no es el ideal para el cuerpo técnico: además de la salida de Montiel, Juan Foyth continúa en recuperación tras la rotura del tendón de Aquiles. En ese escenario, Giay aparece como una alternativa necesaria en el corto plazo, pero también como una apuesta a futuro en un puesto donde escasean las variantes naturales.
Surgido en San Lorenzo y transferido al fútbol brasileño en 2024, el defensor suma experiencia en el exterior pese a haber perdido algo de continuidad en este 2026. De todos modos, venía siendo seguido de cerca hace tiempo por el cuerpo técnico, que ahora le abre la puerta para mostrarse en el máximo nivel.
Emiliano Martínez (Aston Villa)
Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
Juan Musso (Atlético de Madrid)
Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
Agustín Giay (Palmeiras)
Cristian Romero (Tottenham)
Lucas Martínez Quarta (River Plate)
Marcos Senesi (Bournemouth)
Nicolás Otamendi (Benfica)
Tomás Palacios (Estudiantes LP)
Nicolás Tagliafico (Lyon)
Gabriel Rojas (Racing)
Marcos Acuña (River Plate)
Leandro Paredes (Boca Juniors)
Máximo Perrone (Como 1907)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Enzo Fernández (Chelsea)
Valentín Barco (Estrasburgo)
Rodrigo De Paul (Inter Miami)
Exequiel Palacios (Leverkusen)
Lionel Messi (Inter Miami)
Nicolás Paz (Como 1907)
Gianluca Prestianni (Benfica)
Nicolás González (Atlético de Madrid)
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
Thiago Almada (Atlético de Madrid)
José López (Palmeiras)
Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
Franco Mastantuono (Real Madrid)
Joaquín Panichelli (Estrasburgo)
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