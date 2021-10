¿Arde el PSG? Mbappé dijo que se quiso ir y la gente no quiere a Neymar de titular

"Dije que quería irme del PSG a finales de julio", fueron las palabras del delantero francés. "Mi posición era clara. Dije que quería irme y lo dije bastante pronto. Personalmente, no me gustó mucho decir 'vendrá la última semana de agosto'. Dije al final de Julio que quería irme", explicó el parisino.

"Le dije al PSG que quería irme desde el momento en el que no quería renovar. Quería que el club tuviera dinero para un sustituto de calidad", añadió Mbappé en lo que es un avance de una entrevista concedida a Radio Montecarlo.

"No me corresponde a mí juzgar. Yo mi posición la dejé bastante clara en julio. Decir que lo dije a finales de agosto es mentir. Lo dije en julio", sentenció.

image.png PSG: Mbappé dijo que se quiso ir y la gente no quiere a Neymar de titular

El 67% de los hinchas del PSG no quiere a Neymar como titular, según una encuesta

Una encuesta realizada entre los hinchas del PSG reveló que un 67% de los fanáticos del club no quieren al brasileño Neymar como titular y sólo un 28% lo sigue avalando dentro de la formación inicial.

La consulta lanzada por el diario L'Equipe luego de la derrota del PSG ante el Rennes (0-2) arrojó que la mayoría de los hinchas del club de París cuestiona la presencia del brasileño en el equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino y en el que también juega Lionel Messi.

Neymar "no es claramente el mismo si lo comparamos con el jugador recién llegado al equipo parisino en 2017. Sus actuaciones han ido de más a menos claramente y en los últimos meses ha bajado su rendimiento. Un claro ejemplo es el partido de Rennes, en el que pasó desapercibido", señala el diario.

L'Equipe lanzó el domingo la encuesta en la que pregunta a los internautas seguidores del equipo si Neymar merece hoy ser titular y la gran mayoría de los más de 27.000 participantes respondió negativamente.

Mientras un 28% aún cree que sí, el 67% dice "no" y el resto "no sabe, no contesta", según la encuesta.