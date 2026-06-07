La advertencia de Lionel Scaloni sobre la lista: "No estamos al 100% con muchos jugadores"

“Con todo el dolor del mundo, tuve que hablar con él que no iba a formar parte de la Copa. Tengo un cariño especial con él, desde el primer día que empecé a dirigir a la Sub 20 formó parte del proceso. Trabajó un montón. Ya hablé con él y es una lástima”, agregó.

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Consultado por el reemplazante de Balerdi, Scaloni evitó apresurarse y dejó una frase que encendió una señal de alerta. “Creemos, tampoco quiero alarmar, pero no estamos al 100% con varios de los jugadores y a lo mejor no solo pasa por los centrales. Vamos a esperar”, sostuvo.

El DT explicó que la decisión se tomará después del próximo compromiso de preparación. “Tenemos la oportunidad de un partido más y vamos a sacar conclusiones en lo que el equipo necesite. La desgracia del flaco hace que tengamos que reemplazarlo con las situaciones que están pasando con los compañeros también”, señaló. Y concluyó: “No vamos a tomar una decisión hasta el partido del martes y ver cómo está el resto. Esperaremos”.