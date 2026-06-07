La advertencia de Lionel Scaloni sobre la lista: "No estamos al 100% con muchos jugadores"

El entrenador de la Selección Argentina reveló que Leonardo Balerdi podría no ser la única baja de la lista de futbolistas para la Copa del Mundo.
Tras el amistoso con Honduras, que fue triunfo 2 a 0 con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, Lionel Scaloni se refirió a la baja de Leonardo Balerdi por lesión y advirtió que podría no ser el único que salga de la lista para la Copa del Mundo porque hay varios futbolistas que están tocados.
“Ayer cuando me senté en la rueda de prensa tenía la esperanza que no sea lo que todos esperábamos y al final se confirmó que el flaco tiene un problema en el sóleo y tenemos que darlo de baja porque no cumple con los requisitos mínimos para poder ayudarnos al menos en la fase de grupos y era demasiado arriesgado”, contó el entrenador.
“Con todo el dolor del mundo, tuve que hablar con él que no iba a formar parte de la Copa. Tengo un cariño especial con él, desde el primer día que empecé a dirigir a la Sub 20 formó parte del proceso. Trabajó un montón. Ya hablé con él y es una lástima”, agregó.
Consultado por el reemplazante de Balerdi, Scaloni evitó apresurarse y dejó una frase que encendió una señal de alerta. “Creemos, tampoco quiero alarmar, pero no estamos al 100% con varios de los jugadores y a lo mejor no solo pasa por los centrales. Vamos a esperar”, sostuvo.
El DT explicó que la decisión se tomará después del próximo compromiso de preparación. “Tenemos la oportunidad de un partido más y vamos a sacar conclusiones en lo que el equipo necesite. La desgracia del flaco hace que tengamos que reemplazarlo con las situaciones que están pasando con los compañeros también”, señaló. Y concluyó: “No vamos a tomar una decisión hasta el partido del martes y ver cómo está el resto. Esperaremos”.
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