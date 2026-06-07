Argentina ya piensa en Islandia: día, hora y cómo ver la última prueba para el Mundial

Tras el triunfo 2 a 0 a Honduras en Texas, la Scaloneta tendrá otro compromiso amistoso de mayor dificultad para finalizar su preparación para la máxima cita.
Argentina venció 2 a 0 a Honduras en Texas en su anteúltimo amistoso de cara al Mundial con goles Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. Lionel Messi no sumó minutos y Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Nicolás Capaldo y Joaquín Freitas tuvieron su estreno en la Albiceleste. Ahora, cuándo, dónde y contra quién vuelve a jugar la Scaloneta.
Argentina volverá a jugar el martes, desde las 22 de nuestro país y con televisación de TyC Sports, contra Islandia en el último ensayo de cara a la Copa del Mundo. Es un rival de mayor jerarquía que Honduras y que tiene un estilo de juego parecido a Argelia, equipo del debut en la máxima cita.
El encuentro entre Argentina e Islandia se llevará a cabo en el Jordan Hare Stadium de Auburn, en Alabama. Allí se enfrentarán las selecciones por segunda vez en la historia. La única vez en la que se cruzaron fue el 16 de junio de 2018 y empataron 1 a 1 por la primera fecha del Grupo D del Mundial de Rusia.
Tras parar un equipo alternativo contra Honduras, Lionel Scaloni pondría un equipo con más titulares incluyendo la inclusión de Messi desde el arranque o ingresando desde el banco. Debido a una sobrecarga, el entrenador decidió preservarlo al capitán para este segundo compromiso amistoso en Estados Unidos.
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