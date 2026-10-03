En pocos minutos todo liquidado

Argentina no tardó en aumentar. A los 8 minutos, Julián Álvarez remató desde el área y la pelota se desvió en Diallo, descolocó al arquero y terminó en la red para el 2-0. Cuatro minutos después apareció una de las caras nuevas: Gianluca Prestianni armó una pared con Lautaro y definió de primera contra un palo para celebrar su primer gol con la Mayor.

Con tres tantos de ventaja en apenas 12 minutos, el equipo de Scaloni bajó la intensidad. Se adueñó de la pelota y privilegió la circulación ante un rival que prácticamente no encontraba herramientas para inquietarlo.

La Selección volvió a acelerar sobre el final del primer tiempo. A los 35 minutos, Nico Paz recibió un pase por encima de la defensa y definió con categoría para conseguir su segundo tanto con la Albiceleste. Apenas un minuto más tarde llegó el quinto: Prestianni asistió a Julián Álvarez y la Araña finalmente tuvo su premio.

Gran rotación en el complemento

Con el resultado definido, Scaloni aprovechó el complemento para profundizar la rotación. Tomás Palacios tuvo su debut en la defensa y Matías Soulé sumó sus primeros minutos en el sector ofensivo. También ingresaron Leonel Flores, apenas 24 horas después de su doblete en el 3-0 de Boca sobre Unión, y Franco Mastantuono.

Precisamente Mastantuono fue el encargado de ampliar la goleada a los 56 minutos. Facundo Medina avanzó por izquierda y encontró a Lautaro, quien habilitó al atacante de la Fiorentina. El juvenil resolvió con tranquilidad ante Guira para establecer el 6-0 y festejar su primer gol con la camiseta de la Selección.

Flores fue otro de los que aprovechó sus minutos. Se mostró activo por izquierda, desequilibró y buscó tanto generar situaciones para sus compañeros como conseguir su propio tanto.

La sucesión de cambios continuó con los ingresos de Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Nicolás González. Hasta Emiliano Martínez dejó la cancha para recibir una gran ovación del Monumental y permitir que Gerónimo Rulli disputara el tramo final.

Argentina administró la ventaja con largas secuencias de pases, pero todavía guardaba una última emoción. En la jugada final participaron varios de los jóvenes que habían ingresado: Flores, Mastantuono y Soulé intervinieron antes de que Ezequiel Barco enviara un preciso centro para Giuliano Simeone, quien ganó de cabeza y estableció el 7-0 definitivo.

La goleada dejó varias noticias más allá del resultado: Lautaro alcanzó un nuevo escalón entre los máximos artilleros argentinos, Prestianni y Mastantuono estrenaron su cuenta goleadora y Scaloni pudo observar distintas alternativas pensando en el futuro.

El próximo compromiso tendrá, sin embargo, un significado completamente diferente. Argentina enfrentará el martes 6 de octubre a Benín en un amistoso que tendrá como gran condimento la anunciada despedida de Lionel Messi de la Selección. Después del festival ante Burkina Faso, todas las miradas estarán puestas en una jornada que promete ser histórica y emotiva.