Franco Mastantuono reveló su nuevo apodo en Real Madrid

El parecido nace a través del peinado de ambos, ya que lucen un pelo corto y teñido de rubio, una moda que impuso el rapero en sus inicios por la década del 2000 y que todavía persiste, como en la última elección de look de Franco Mastantuono en España.

El sobrenombre se dio a conocer luego de un video que publicó la cuenta oficial de la Casa Blanca, en el que le preguntaban a los futbolistas a qué famosos se parecen. Kylian Mbappé no supo qué responder y el galo le preguntó a Éder Militao, quien señaló su semejanza con Shaun Livingston, un exbasquetbolista de la NBA que salió campeón con los Golden State Warriors.

Después, el arquero Thibaut Courtois se comparó físicamente con Novak Djokovic y Endrick con el músico norteamericano 50 Cent. Otros, se lo tomaron a broma. Vinicius respondió entre risas: "Me lo voy a pensar y después te digo". Por otro lado, el central David Alaba contestó, irónicamente, que se parece a sí mismo y por último, Brahím Díaz y Jude Bellingham afirmaron que se parecen entre ellos.

Por problemas físicos, Mastantuono no estuvo presente en la última fecha FIFA con la Selección Argentina. Sin embargo, tras una semana de descanso, figura entre los convocados por el Real Madrid para el partido frente al Getafe, que se jugará este domingo 19 de octubre a las 16 horas en el estadio Coliseum y por la fecha 9 de La Liga española.

Mastantuono lleva nueve partidos en Real Madrid, en los que lleva un gol y una asistencia. Tiene toda la confianza de Xabi Alonso, quien fue elogioso del día uno hasta ahora con el jugador argentino. En la Liga de España, el Merengue está segundo con 21 puntos a uno del líder Barcelona, aunque tiene un encuentro menos jugado. Por otro lado, lleva dos victorias en dos jugados en la fase regular de la Champions League.