Argentina supera a Francia y se mete en el podio de los mejores de la FIFA

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, vigente campeón del mundo, aprovechó el empate 2-2 de Les Bleus (Francia) ante Islandia en las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026, lo que permitió escalar una posición en la clasificación masculina. Argentina había perdido el primer puesto en septiembre tras 29 meses de liderazgo continuo.

España sigue firme

España conservó el primer puesto gracias a dos victorias recientes que aseguraron su liderazgo, frenando el reinado argentino que se había iniciado en abril de 2023. Por su parte, Alemania subió dos lugares y volvió al top 10, desplazando a Croacia al undécimo puesto, luego de perder puntos importantes en su camino hacia el Mundial que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos.

El top 10 del ranking FIFA quedó conformado de la siguiente manera:

Ranking-FIFA-oct25

La próxima actualización del ranking está prevista para el 20 de noviembre, cuando se incorporarán los resultados de la siguiente ventana de partidos internacionales. Mientras tanto, Argentina se consolida como una de las principales potencias del fútbol mundial, con una generación de jugadores que combina experiencia y talento joven.