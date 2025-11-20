Argentina quedó eliminada de la Copa Davis en cuartos de final con Alemania

En el primer cotejo, Tomás Etcheverry superó por 7-6 (3) y 7-6 (7) al alemán Jan-Lennard Struff. El oriundo de La Plata, número 60 del mundo, demostró mucho nivel y carácter para sumar el primer punto en los cuartos de final de la Copa Davis para Argentina.

Sin embargo, en un segundo momento, Zverev, el número tres del ranking ATP, mostró toda su jerarquía y se llevó un partido durísimo ante Francisco Cerúndolo. El alemán se llevó el duelo por 6-4 y 7-6 (3) ante el argentino que, una vez más, le dio pelea a uno de los mejores tenistas del mundo.

De esta forma, todo se decidió en el tercer partido de dobles entre Zeballos-Molteni y Krawietz-Puetz. El primer set fue por 6 a 4 para la dupla argentina pero los alemanes remontaron por 6 a 4 en el segundo set y 7 a 6 (12-10) en el tercero para meterse en semifinales de la Copa Davis.