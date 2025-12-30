La decepción de Mauro Icardi: Galatasaray le ofreció un contrato con una rebaja salarial

Según el portal Fanatik, la propuesta de la directiva incluye un nuevo contrato por dos años, de los cuales uno sería opcional. Sin embargo, la oferta cuenta con un detalle que no le habrá gustado al delantero: su salario anual pasaría de 10 millones de euros a 5 millones de euros, reflejando así un ajuste en las condiciones económicas del jugador.

La directiva del Galatasaray decidió abordar esta renovación tras las muestras de afecto y apoyo expresadas por la afición durante el último partido frente al Kasmpaa. El contrato vigente de Icardi, que expirará el 30 de junio de 2026, se convirtió en motivo de atención y debate tanto para la prensa como para los seguidores y activó a la directiva.

Después de ser baja por un largo tiempo por una lesión de ligamento cruzado anterior, que lo mantuvo casi un año fuera de competencia, el punta disputó 710 minutos en dieciséis partidos esta temporada y anotó nueve goles. Su eficiencia es notable: convirtió un gol cada 79 minutos en la liga, cifra que lo convierte en el jugador más efectivo del plantel en este periodo, siendo el principal referente ofensivo, a pesar de iniciar buena parte de los encuentros desde el banco de suplentes.

En la tabla de goleadores del club, Icardi lidera seguido por Victor Osimhen y Leroy Sané, quienes sumaron seis goles cada uno. Bar Alper Ylmaz se ubica con cuatro anotaciones, mientras que Yunus Akgün y Eren Elmal marcaron tres. Este rendimiento subraya el papel central de Icardi en el ataque y en el grupo (es el capitán tras la partida del arquero Fernando Muslera a Estudiantes), así como la importancia de su continuidad para las aspiraciones deportivas del equipo.

A nivel histórico, el delantero argentino ya dejó su huella en el Galatasaray. En su cuarta temporada con el club, suma 70 goles en 110 partidos oficiales, de los cuales sesenta corresponden a la liga nacional en ochenta y un encuentros. Con estos registros, superó a Gheorghe Hagi y se consolidó como el extranjero con más goles en la historia del club en la Süper Lig, reforzando su legado entre los grandes del equipo. Además, ya cosechó cinco títulos en la institución.