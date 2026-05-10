Argentinos confirmó su buen momento y superó a Lanús

Argentinos l se impuso 2 a 0 en el Diego Armando Maradona, hizo valer la localía y selló su clasificación entre los ocho mejores del certamen.
Argentinos Juniors ratificó su solidez en La Paternal y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura. En el estadio Diego Armando Maradona, derrotó 2 a 0 a Lanús en un cruce que controló durante gran parte de la noche y se metió entre los ocho mejores del campeonato.
El equipo dirigido por Nicolás Diez salió decidido a imponer condiciones desde el arranque. Con presión alta, movilidad en el mediocampo y decisión para atacar, el local asumió el protagonismo y encontró premio en la primera mitad.
A los 27 minutos, Nicolás Oroz envió un centro preciso al área y Francisco Álvarez apareció sin marcas para conectar de cabeza y abrir el marcador. El gol consolidó el dominio del Bicho, que manejó el ritmo del encuentro y obligó a Lanús a correr detrás de la pelota.
En el complemento, Argentinos administró la ventaja con inteligencia. El conjunto visitante intentó reaccionar con variantes ofensivas, pero le faltó profundidad para inquietar con claridad. Cada avance se encontró con una defensa firme y con las respuestas seguras de Brayan Cortés.
Cuando Lanús adelantó sus líneas en busca del empate, el local encontró el espacio para liquidarlo. Sobre el final, Román Riquelme inició una buena salida y Alan Lescano definió con clase para el 2 a 0 definitivo.
Argentinos, tercero en la Zona B durante la fase regular, confirmó su buen andar y dio otro paso en su objetivo de pelear el torneo. Lanús, en cambio, cerró una semana complicada tras la goleada sufrida ante Always Ready y una eliminación que lo obliga a reordenarse rápido.
En cuartos de final, el Bicho enfrentará a Huracán, que viene de dar el golpe ante Boca.
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