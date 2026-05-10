Argentinos confirmó su buen momento y superó a Lanús

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Cuando Lanús adelantó sus líneas en busca del empate, el local encontró el espacio para liquidarlo. Sobre el final, Román Riquelme inició una buena salida y Alan Lescano definió con clase para el 2 a 0 definitivo.

Argentinos, tercero en la Zona B durante la fase regular, confirmó su buen andar y dio otro paso en su objetivo de pelear el torneo. Lanús, en cambio, cerró una semana complicada tras la goleada sufrida ante Always Ready y una eliminación que lo obliga a reordenarse rápido.

En cuartos de final, el Bicho enfrentará a Huracán, que viene de dar el golpe ante Boca.