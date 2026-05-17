Épica de Belgrano: gol agónico, triunfo por penales a Argentinos y a la final del torneo

Belgrano salió renovado mentalmente al complemento, hizo sufrir a Argentinos por tramos y se lo llevó puesto sobre el final, donde tuvo un remate al palo de Lucas Zelarayán y el gol agónico de Uvita Fernández para ir al alargue. Franco "Mudo" Vázquez mandó un centro al corazón del área y Lucas Passerini bajó el balón de pecho para el delantero, que de primera sacó un remate cruzado contra el palo para amargar al local y desatar la locura del visitante.

El primer tiempo del periodo suplementario fue parejo y el complemento tuvo a un local dominador del balón y tirado al ataque contra un visitante más replegado, viendo con buenos ojos que la definición se de desde los doce pasos. Y así ocurrió: el pasaje a la final se definió en la tanda de penales.

Pese a comenzar (es mejor estadísticamente), tener ventaja (2 a 1 cuando iban dos ejecuciones por lado) y un Cortés inspirado (atajó dos), Argentinos Juniors volvió a sufrir el karma de los penales con Belgrano y se le escapó de manera increíble la clasificación a la final. Festejó el Pirata, que buscará su primera estrella contra ni más ni menos que River, activando el morbo por el antecedente de haberlo mandado al descenso.