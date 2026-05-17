Épica de Belgrano: gol agónico, triunfo por penales a Argentinos y a la final del torneo

Con un gol a los 94 minutos, el Pirata le empató 1 a 1 al Bicho en La Paternal, el resultado continuó en el tiempo extra y se impuso en una tanda increíble. Definirá el título con River.
Belgrano logró una épica clasificación contra Argentinos Juniors en La Paternal: logró el empate 1 a 1 con un gol agónico a los 94 minutos y se impuso en una increíble tanda de penales donde estuvo en desventaja. Ahora, el Pirata definirá el campeón del Torneo Apertura este domingo en el Kempes frente al River de Coudet.
El partido comenzó de la mejor manera para Argentinos Juniors: abrió el marcador a los siete minutos con un gol de Facundo Jainikoski después de una gran jugada colectiva que terminó con un centro raso desde la derecha de Alan Lescano y un toque a la red del goleador.
Sin controlar el partido pero siendo levemente superior, el Bicho estuvo cerca de ampliar el marcador sobre el final del primer tiempo con un remate de Iván Morales en el área chica que se chocó con el cuerpo de Thiago Cardozo. De esta manera, el local se fue 1 a 0 arriba del marcador al entretiempo.
Belgrano salió renovado mentalmente al complemento, hizo sufrir a Argentinos por tramos y se lo llevó puesto sobre el final, donde tuvo un remate al palo de Lucas Zelarayán y el gol agónico de Uvita Fernández para ir al alargue. Franco "Mudo" Vázquez mandó un centro al corazón del área y Lucas Passerini bajó el balón de pecho para el delantero, que de primera sacó un remate cruzado contra el palo para amargar al local y desatar la locura del visitante.
El primer tiempo del periodo suplementario fue parejo y el complemento tuvo a un local dominador del balón y tirado al ataque contra un visitante más replegado, viendo con buenos ojos que la definición se de desde los doce pasos. Y así ocurrió: el pasaje a la final se definió en la tanda de penales.
Pese a comenzar (es mejor estadísticamente), tener ventaja (2 a 1 cuando iban dos ejecuciones por lado) y un Cortés inspirado (atajó dos), Argentinos Juniors volvió a sufrir el karma de los penales con Belgrano y se le escapó de manera increíble la clasificación a la final. Festejó el Pirata, que buscará su primera estrella contra ni más ni menos que River, activando el morbo por el antecedente de haberlo mandado al descenso.
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