Argentinos Juniors goleó 3 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en La Paternal

Argentinos fue protagonista con un gran dominio del balón y postura ofensiva como le gusta a su entrenador y manda la historia de la institución. El equipo tuvo más del 70% de posesión del balón, tuvo 16 tiros y más de la mitad de ellos al arco de su rival en una gran presentación donde logró la efectividad que tanto desea y muchas veces le falta.