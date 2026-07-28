Argentinos Juniors goleó 3 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en La Paternal

El equipo de Nicolás Diez aplastó al conjunto cordobés en una gran presentación por la segunda jornada del Torneo Clausura. Gastón Verón, Matías Giménez Rojas y Hernán López Muñoz anotaron los goles.
Argentinos Juniors goleó 3 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto por la segunda jornada del Torneo Clausura. Gastón Verón, Matías Rojas y Hernán López Muñoz anotaron los goles del triunfo del equipo de Nicolás Diez, que arrancó con todo el campeonato local sumando seis de seis teniendo en cuenta la victoria 3 a 2 a Sarmiento en su estreno.
Argentinos fue protagonista con un gran dominio del balón y postura ofensiva como le gusta a su entrenador y manda la historia de la institución. El equipo tuvo más del 70% de posesión del balón, tuvo 16 tiros y más de la mitad de ellos al arco de su rival en una gran presentación donde logró la efectividad que tanto desea y muchas veces le falta.
Gonzalo Verón abrió el marcador a los 30 minutos capturando un rebote de Lucas Bruera, quien tuvo una doble atajada pero no alcanzó para evitar la caída de su valla invicta en el encuentro. El arquero tapó un remate de larga distancia de Kevin Coronel, se levantó y manoteó un tiro cercano débil de Tomás Molina y el balón le quedó en los pies a Verón.
Matías Giménez Rojas amplió el marcador a los 24 minutos del complemento al recibir un centro de Tomás Molina y rematar con violencia al primer palo de un arquero que intentó adivinar y voló al segundo. Una diferencia que la merecía el local, que había tenido dos tiros a los postes.
Después, Hernán López Muñoz selló el 3-0 a dos minutos de final empujando el balón en el área chica, después de una atajada de Bruera que dejó el balón suelto. Argentinos Juniors redondeó una noche perfecta en un inicio de campeonato que ilusiona a sus hinchas.
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