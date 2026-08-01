Estudiantes despertó con una goleada ante Defensa y Justicia

Estudiantes resolvió el partido en apenas 36 minutos con goles de Guido Carrillo, Ezequiel Piovi y Tomás Palacios. En el complemento administró la ventaja.
Estudiantes de La Plata mostró su mejor versión en el arranque del Torneo Clausura y derrotó con autoridad por 3-0 a Defensa y Justicia en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la tercera fecha de la Zona A.
El equipo dirigido por Alejandro "Cacique" Medina resolvió el encuentro con una actuación arrolladora en la primera mitad y luego administró la ventaja para sumar sus primeros tres puntos en el campeonato.
El Pincha impuso condiciones desde el comienzo y abrió el marcador a los 10 minutos. Eric Meza envió un preciso centro desde la derecha y Guido Carrillo se elevó por encima de todos para conectar un impecable cabezazo que se metió en el ángulo. El delantero celebró con desahogo luego del penal que había fallado en la fecha pasada frente a Independiente.
Lejos de conformarse, el conjunto platense mantuvo la intensidad y amplió la diferencia apenas seis minutos después. Tiago Palacios armó una buena pared con Ezequiel Piovi, quien ingresó al área y definió con un remate cruzado junto al palo izquierdo de Enrique Bologna para establecer el 2-0.
La ráfaga se completó a los 36 minutos. Tras un tiro de esquina ejecutado por Tiago Palacios y un despeje defectuoso de la defensa visitante, Tomás Palacios aprovechó el rebote y definió desde corta distancia para convertir el tercero y sellar una primera etapa de amplio dominio local.
En el complemento, Estudiantes bajó el ritmo y controló el desarrollo del partido con la tranquilidad que le otorgaba la ventaja. Defensa y Justicia intentó reaccionar, aunque nunca logró inquietar con claridad hasta el tramo final del encuentro.
A los 39 minutos del segundo tiempo, el árbitro sancionó un penal para el Halcón tras la intervención del VAR por una infracción de Santiago Núñez sobre Fernando Román. David Barbona se hizo cargo del remate, pero Fernando Muslera respondió con una gran atajada para mantener el arco en cero.
En tiempo de descuento, Brian Aguirre llegó a convertir el cuarto tanto, aunque el VAR anuló la conquista al detectar una mano previa del delantero.
Con una producción sólida y contundente, Estudiantes dejó atrás el mal comienzo en el torneo y consiguió un triunfo que le devuelve confianza. El equipo del Cacique Medina encontró eficacia en ataque, firmeza defensiva y mostró argumentos para ilusionarse con ser protagonista en el Clausura.
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