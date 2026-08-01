Estudiantes despertó con una goleada ante Defensa y Justicia

La ráfaga se completó a los 36 minutos. Tras un tiro de esquina ejecutado por Tiago Palacios y un despeje defectuoso de la defensa visitante, Tomás Palacios aprovechó el rebote y definió desde corta distancia para convertir el tercero y sellar una primera etapa de amplio dominio local.

El Pincha bajó el ritmo

En el complemento, Estudiantes bajó el ritmo y controló el desarrollo del partido con la tranquilidad que le otorgaba la ventaja. Defensa y Justicia intentó reaccionar, aunque nunca logró inquietar con claridad hasta el tramo final del encuentro.

A los 39 minutos del segundo tiempo, el árbitro sancionó un penal para el Halcón tras la intervención del VAR por una infracción de Santiago Núñez sobre Fernando Román. David Barbona se hizo cargo del remate, pero Fernando Muslera respondió con una gran atajada para mantener el arco en cero.

En tiempo de descuento, Brian Aguirre llegó a convertir el cuarto tanto, aunque el VAR anuló la conquista al detectar una mano previa del delantero.

Con una producción sólida y contundente, Estudiantes dejó atrás el mal comienzo en el torneo y consiguió un triunfo que le devuelve confianza. El equipo del Cacique Medina encontró eficacia en ataque, firmeza defensiva y mostró argumentos para ilusionarse con ser protagonista en el Clausura.