Argentinos venció a Sarmiento de manera agónica en un show de goles en Junín

El conjunto local abrió la cuenta cerca de la media hora de juego por intermedio de Pablo Magnín que bajó la pelota de pecho y asistió de primera a Junior Marabel, que se filtró entre los defensores y definió ante Brayan Cortés para establecer el 1-0 en el marcador. Sin embargo, Argentinos reaccionó en el complemento y lo dio vuelta con los tantos de Alan Lescano, tras una maniobra dentro del área, y Sebastián Prieto, que aprovechó una serie de rebotes luego de una gran proyección por la izquierda.