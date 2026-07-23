Argentinos venció a Sarmiento de manera agónica en un show de goles en Junín

El Bicho se impuso 3 a 2 al Verde en un partido cambiante en Junín y se quedó con los tres puntos gracias a un tanto de Diego Porcel en la última jugada.
Argentinos Juniors derrotó 3 a 2 a Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín, en un encuentro repleto de emociones por la primera fecha del torneo. El equipo dirigido por Nicolás Diez se llevó la victoria sobre el final gracias al gol de Diego Porcel, luego de un desarrollo con constantes cambios en el desarrollo.
El conjunto local abrió la cuenta cerca de la media hora de juego por intermedio de Pablo Magnín que bajó la pelota de pecho y asistió de primera a Junior Marabel, que se filtró entre los defensores y definió ante Brayan Cortés para establecer el 1-0 en el marcador. Sin embargo, Argentinos reaccionó en el complemento y lo dio vuelta con los tantos de Alan Lescano, tras una maniobra dentro del área, y Sebastián Prieto, que aprovechó una serie de rebotes luego de una gran proyección por la izquierda.
Sarmiento no bajó los brazos y volvió a meterse en partido a pocos minutos del final. Cristian Zabala envió un centro preciso y Renzo Orihuela conectó de cabeza para marcar el 2-2 en el marcador. Cuando parecía que el reparto de puntos era inevitable en Junín, hubo una emoción más.
Argentinos tuvo la última palabra. En tiempo de descuento, Diego Porcel desbordó por la izquierda y definió con un potente zurdazo para sellar el 3-2 definitivo y darle un valioso triunfo al Bicho en el debut en el Torneo Clausura. En la próxima fecha, Sarmiento visitará a Banfield, el martes 28 desde las 19, mientras que Argentinos recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, el mismo día a las 21.15.
comentar