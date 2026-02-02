Se sorteó el fixture del Mundial de Rugby 2027: Los Pumas conocen todo sobre su camino

El debut de Los Pumas será el lunes 4 de octubre de 2027, desde las 5.45 de nuestro país, ante Canadá en Brisbane. Después, continuará su participación el domingo 10, a partir de la 1.15 en Melbourne, contra España. Y cerrará la primera fase el viernes 15, a las 23.45, contra Fiji en Adelaida. El partido inaugural es Australia vs. Hong Kong el viernes 1° a las 5.45.

Los octavos de final se jugarán el 23 y 24 de octubre y a Los Pumas les toca Sydney como sede ya sea terminen como ganadores o segundos de su zona. Los cuartos se disputarán el 30 y 31 y Argentina volverá a Brisbane si llega a esta instancia. Ya en noviembre y todo en Sydney, las semis serán el 5 y 6, el partido por el bronce el 12 y la gran final el 13.

Los Pumas deberían clasificarse a esta nueva ronda de octavos de final por los rivales de la fase de grupos: el único que le puede hacer algo de fuerza es Fiji pero también debería sacar adelante el partido. En el Mundial del 2023, los fijianos sorprendieron a Australia y Gales, pero luego perdieron con Portugal. Quedaron afuera en cuartos contra Inglaterra.

De ganar la zona C, Los Pumas se enfrentarán a uno de los mejores cuatro terceros, en orden, de los grupos A, E o F. O sea: Chile, Samoa (lo más probable) o Tonga. Si salen segundos, en cambio, en octavos se cruzarían con Gales, como en el 2023.

El ganador de la zona C, en cuartos, por lógica se medirá ante el ganador de la Zona D: muy probablemente Irlanda, un rival durísimo para Los Pumas. El combinado argentino no le gana a Irlanda desde el Mundial 2015 y llegará con hambre de pasar por primera vez a una semifinal mundialista.

En cambio, si Argentina sale segunda del C y luego vence a Gales (difícil que sea Inglaterra el segundo del F), en cuartos sería Francia el rival.

Las zonas para el Mundial de rugby 2027

A: All Blacks, Australia, Chile y Hong Kong

B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania

C: Los Pumas, Fiji, España y Canadá

D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal

E: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa

F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue