Así es la impresionante mansión de Carlos Tevez y qué se sabe de su nuevo proyecto

UN TOUR EN LA CASA DE CARLOS ALBERTO TÉVEZ Así es por dentro la casa de uno de los grandes í (1)

La casa también cuenta con un quincho con parrilla y una piscina cubierta, además de otros espacios de recreación.

Su nuevo proyecto

Mientras continúa su carrera como entrenador, Tevez también desarrolla un proyecto vinculado al pádel, el emprendimiento que se llama Apache 32 y prevé la construcción de canchas y academias deportivas en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires.

Según explicó el propio exfutbolista en distintas entrevistas, la iniciativa apunta a impulsar el desarrollo del deporte y generar espacios de formación para jóvenes. La primera sede está prevista en Bella Vista, donde aún se realizan trabajos para completar las instalaciones.