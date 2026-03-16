Así es la impresionante mansión de Carlos Tevez y qué se sabe de su nuevo proyecto

El exfutbolista mostró parte de su casa durante una visita de los ex compañeros en el fútbol europeo, en un recorrido incluyó pileta estilo lago, murales de su carrera y recuerdos deportivos.
El ex-futbolista Carlos Tevez, actual director técnico de Talleres de Córdoba, abrió las puertas de su casa y generó repercusión en redes sociales al mostrar distintos sectores de la propiedad, en un recorrido durante una visita de dos excompañeros del Manchester United, el francés Patrice Evra y el surcoreano Park Ji-sung, quienes registraron las imágenes para su programa digital Shoot for Love.
Durante el video se observaron elementos vinculados a su carrera deportiva y a los clubes donde jugó, en Argentina, Brasil, Inglaterra, e Italia, junto con su jardín, donde se destacó una pileta con diseño de lago artificial, rodeada de rocas y vegetación.
Dentro de la propiedad se vio una sala con réplicas de trofeos obtenidos con Boca Juniors, entre ellos la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental.
También se vieron camisetas enmarcadas y un metegol con forma de la Bombonera, el estadio del club de La Ribera. En los pasillos hay murales que representan distintas etapas de la carrera del exdelantero, con referencias a equipos como Boca, Manchester United, Juventus y la Selección Argentina.
La casa también cuenta con un quincho con parrilla y una piscina cubierta, además de otros espacios de recreación.
Mientras continúa su carrera como entrenador, Tevez también desarrolla un proyecto vinculado al pádel, el emprendimiento que se llama Apache 32 y prevé la construcción de canchas y academias deportivas en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires.
Según explicó el propio exfutbolista en distintas entrevistas, la iniciativa apunta a impulsar el desarrollo del deporte y generar espacios de formación para jóvenes. La primera sede está prevista en Bella Vista, donde aún se realizan trabajos para completar las instalaciones.
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