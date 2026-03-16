Rosario: más de 300 mil personas asistieron al concierto de Fito Páez

Por su parte, el intendente Pablo Javkin afirmó que "Fito es un hijo de la ciudad que viene a regalarnos su arte y a compartirlo. Va a ser una noche histórica, va a ser la noche más histórica en cuanto al público y estamos muy contentos. Es un símbolo de lo que Rosario está recuperando. La música nos une y une en un momento en que la ciudad volvió. Y hoy veía a todo el país hablando, viene gente de toda la Argentina, qué bueno que de la piedad pasamos a cierta envidia”.

Durante el recital, acompañaron al gobernador los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y de Cultura, Susana Rueda; quien indicó que “hoy este Monumento, que fue la manifestación del dolor en muchas oportunidades, hoy es la manifestación de la alegría por la cultura pública”.

Fito Paez Rosario foto 3

Fito Paéz en su tierra

Tras recorrer escenarios internacionales, el músico regresó al sitio donde nació su historia para ofrecer un espectáculo de formato completo. Fito no cobró honorarios para que todas las personas puedan vivir y sentir la ciudad al ritmo de sus canciones. El show fue posible gracias a San Cristóbal Seguros, La Segunda Seguros, Black Room, Holiday Inn, Canut y Quilmes junto al Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario.

Fito inició el show con la canción Tema de Piluso y las más de 280 mil personas presentes corearon “Rosario siempre estuvo cerca”; luego realizó un recorrido por sus grandes éxitos, como Tráfico por Katmandú, El Amor Después del Amor, 11 y 6, Yo Vengo a Ofrecer mi Corazón, Fue Amor, La Rueda Mágica, Circo Beat, Brillante sobre el Mic, A rodar mi Vida, Ciudad de Pobres Corazones, Del 63, Mariposa Tecnicolor, entre otros éxitos de su larga carrera.