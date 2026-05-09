Mariano Navone tumbó al número 5 del mundo en Roma

El primer set fue una muestra del desarrollo que tendría toda la noche. Los dos se mantuvieron firmes desde el fondo de la cancha y sostuvieron sus turnos de saque en medio de intercambios largos e intensos. Navone tuvo la posibilidad de cerrar el parcial cuando estaba 5-4 y con su servicio, pero Auger-Aliassime reaccionó y llevó la definición al tie-break.

Lejos de sentir el golpe, el argentino jugó un desempate de alto nivel. Neutralizó la potencia del canadiense, absorbió muy bien la presión desde la línea de base y respondió con solvencia en los momentos clave. Con una defensa consistente y una lectura táctica precisa, se quedó con el tie-break por 7-4 y tomó ventaja en el partido.

El segundo parcial cambió de dueño por momentos. Esta vez fue Auger-Aliassime quien tomó la iniciativa y llegó a colocarse 5-4 con su servicio para llevar el encuentro a un tercer set. Pero cuando parecía que el canadiense encontraba el camino, apareció otra vez la reacción de Navone.

El argentino consiguió un quiebre oportunísimo y volvió a equilibrar el desarrollo. A partir de allí, el cierre se volvió frenético. Los dos jugadores intercambiaron rupturas consecutivas y el set terminó otra vez en el desempate.

En ese tramo definitivo volvió a imponerse la personalidad del argentino. Navone manejó mejor los tiempos, sostuvo la concentración y cerró el partido con autoridad. Del otro lado, Auger-Aliassime terminó visiblemente afectado por el desgaste físico, con molestias y dificultades para desplazarse en los últimos games.

La victoria tiene un valor estadístico y simbólico. Es la primera vez que Navone derrota a un jugador ubicado dentro del Top 10 del ranking mundial y, además, representa su mejor triunfo desde que se instaló en el circuito ATP.

También tiene un impacto inmediato en la clasificación. Con este resultado, el argentino aparece de manera virtual en el puesto 41 del ranking mundial y quedó a un paso de regresar al Top 40, una referencia importante en una temporada en la que busca consolidarse definitivamente en la elite.

En la próxima ronda, Navone buscará meterse en los octavos de final de la capital italiana. Su rival saldrá del cruce entre el brasileño Joao Fonseca y el serbio Hamad Medjedovic.

Gran triunfo de Thiago Tirante

La jornada dejó además otra noticia positiva para el tenis argentino. Thiago Tirante también avanzó a la tercera ronda luego de superar al británico Cameron Norrie por 6-3 y 7-5. El platense tuvo una actuación muy sólida, con un servicio confiable y gran eficacia en los momentos de presión.

Tirante concedió apenas una posibilidad de quiebre en todo el partido y la salvó. A partir de allí construyó una victoria muy consistente, apoyada en seis aces y en un alto porcentaje de puntos ganados con el primer saque. También aprovechó una ruptura en cada set, suficiente para sellar su primer triunfo frente al británico.

El resultado tiene doble valor. No sólo le permitió tomarse revancha de la derrota sufrida recientemente en Madrid, sino que además le aseguró por primera vez en su carrera el acceso a la tercera ronda de un Masters 1000.

Ese avance también se traduce en el ranking. De manera virtual, Tirante figura ahora en el puesto 61 del mundo, lo que representa la mejor clasificación de su trayectoria profesional. En busca de los octavos de final, espera por el ganador del duelo entre el italiano Flavio Cobolli y el francés Térence Atmane.

Derrota de Tomás Etcheverry

La nota negativa para la delegación argentina la protagonizó Tomás Martín Etcheverry. El platense, que debutó como preclasificado y como primera raqueta nacional, cayó ante el local Mattia Bellucci por 5-7, 6-2 y 6-4.

Etcheverry había comenzado mejor y se quedó con el primer set, pero el italiano levantó su nivel con el respaldo del público local y terminó revirtiendo el partido. La derrota dejó en suspenso su condición de mejor argentino del ranking, a la espera de lo que haga Francisco Cerúndolo en su presentación de este domingo.

Solana Sierra luchó ante Coco Gauff

En el cuadro femenino, Solana Sierra estuvo cerca de dar otro gran golpe. La marplatense se quedó con el primer set ante la estadounidense Coco Gauff, número 4 del mundo, pero finalmente cayó por 5-7, 6-0 y 6-4. Más allá de la eliminación, dejó una actuación competitiva y sumó un ascenso virtual de ocho posiciones que la ubica en el puesto 64 del ranking.