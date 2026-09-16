Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Argentina está segunda

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 siguen su curso y los representantes de la delegación argentina siguen luciéndose, sumando medallas al medallero. Por detrás del poderoso líder Brasil (99), Argentina se florea con 88 medallas (34 de oro, 37 de plata y 28 de bronce) y va por más en la competencia que clasificará a más de 30 deportes a los Panamericanos de Lima 2027. A continuación, el detalle de las preseas.