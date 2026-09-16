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Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Argentina está segunda

La delegación nacional sumó 24 medallas en la jornada de este miércoles, en el cuarto día de los Juegos Odesur.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 siguen su curso y los representantes de la delegación argentina siguen luciéndose, sumando medallas al medallero. Por detrás del poderoso líder Brasil (99), Argentina se florea con 88 medallas (34 de oro, 37 de plata y 28 de bronce) y va por más en la competencia que clasificará a más de 30 deportes a los Panamericanos de Lima 2027. A continuación, el detalle de las preseas.

Todas las medallas de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Oro

  • Emilia Acosta- Salto del potro - Gimnasia Artística
  • Julieta Lucas - Ejercicio de piso - Gimnasia Artística
  • Mateo Kalejman - Contrarreloj individual - Ciclismo Ruta
  • Joel Fernando Contreras - Cross-Country Olímpico Masculino
  • Pascual Di Tella - Sable individual - Esgrima
  • Augusto Servello - Florete individual - Esgrima
  • Isabel Di Tella - Espada individual - Esgrima
  • Daniela Arias - EA SPORTS FC Femenino - Esports
  • Julieta Lucas - Individual femenino - Gimnasia artística
  • Julieta Lucas, Emilia Acosta, Rocío Saucedo, Fila Dalinger, Isabella Ajalla y María Estoco - Prueba por equipos - Gimnasia artística
  • Emilia Acosta - Salto Femenino - Gimnasia artística
  • Julieta Lucas - Barras Asimétricas Femenino - Gimnasia artística
  • Macarena Ceballos - 100 metros pecho - Natación
  • Macarena Ceballos - 200 metros pecho - Natación
  • Cecilia Dieleke - 100 metros espalda - Natación
  • Cecilia Dieleke - 50 metros espalda - Natación
  • Macarena Ceballos, Laila Chain, Cecilia Dieleke y Andrea Berrino - Relevo 4x100m Medley - Natación
  • Malena Santillán - 200m Espalda Femenino - Natación
  • Macarena Ceballos - 50m Pecho Femenino - Natación
  • Juan Segundo Rodríguez - Libre Masculino - Patinaje artístico
  • Benjamín Gader - 5000m por Puntos Individual Masculino - Patinaje velocidad
  • Santino Basaldella - Stand Up Paddle - Sprint
  • Santino Basaldella - Stand Up Paddle - Technical
  • Juliette Duhaime - Stand Up Paddle - Sprint
  • Juliette Duhaime - Stand Up Paddle - Technical
  • Fernanda Russo y Marcelo Gutiérrez - 10 metros Rifle de aire mixto - Tiro deportivo
  • Catalina Serio - Pentatlon Moderno
  • Mara Kucharski - Tiro- Skeet

Plata

  • Juan Segundo Rodríguez - Libre - Patinaje Artístico
  • Julieta Lucas - Barra de equilibro- Gimnasia Artística
  • Andrea Nigosanti - Florete individual - Esgrima
  • María Perroni - Sable Individual Femenino - Esgrima
  • Bruno Nectar Coleff - Assetto Corsa GT - Esports
  • María Estoco - Barras Asimétricas Femenino - Gimnasia asimétrica
  • Martina Barbeito - 100 metros pecho - Natación
  • Laila Chaín - 400 metros combinado - Natación
  • Santiago Grassi - 50 metros mariposa - Natación
  • Lucas Alba - 1500m Estilo Libre Masculino - Natación
  • Cecilia Dieleke - 200m Espalda Femenino - Natación
  • Laila Chain, Cecilia Dieleke, Iara Fernández y Andrea Berrino - 4 x 100m Relevo Estilo Libre Femenino - Natación
  • Micaela Lopetégui- Libre - Patinaje artístico
  • Donato Mastroianni - Libre - Patinaje artístico
  • Facundo Nieva Biza - Solo danza- Patinaje artístico
  • Ken Kuwada - 5000m por Puntos Individual Masculino - Patinaje velocidad
  • Lucía Clembosky - Stand Up Paddle - Sprint
  • Alma Coletta Spada - Stand Up Paddle - Technical
  • María Luz Casadevall - Pesas - categoría hasta 61 kilos
  • Santino Menin -Remo - Peso ligero masculino individual
  • Ken Kuwada - 10.000 metros Eliminación - Patinaje Velocidad

Bronce

  • Tatiana Flores - Más de 51 kilos - Boxeo
  • Santiago Tulian - Más de 55 kilos - Boxeo
  • Daniela Molina, Gabriel Crespi - Petanca Mixta - Bochas
  • Fila Dalinger - Barra de Equilibrio - Gimnasia Artística
  • Tiago Muñoz - Triatlón
  • Ivo Chiapponi - Barras Paralelas - Gimnasia Artística
  • Santiago Grassi - 50 metros libres - Natación
  • Diane Amendolara, Verónica Malberti, Federico De Michelis y Leonardo Godoy - Adiestramiento Equipo
  • Romina Imwinkelried - 10 kilómetros - Natación / Aguas abiertas
  • Manuel Turone - Individual Masculino - Ciclismo BMX Freestyle
  • Delfina Dibella - Contrarreloj Individual Femenino (Final) - Ciclismo Ruta
  • Juan Bacha - Sable individual - Esgrima
  • Candela Espinosa - Sable individual - Esgrima
  • Lautaro Zuviría - EA Sports FC - Esports
  • Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Nahuel Pardo, Ivo Chiapponi y Luca Alfieri - Prueba por equipos - Gimnasia artística
  • Emilia Acosta - Individual femenino - Gimnasia artística
  • Daniel Villafañe - Anillas Masculino - Gimnasia artística
  • José Materano - 100 metros espalda - Natación
  • Lucas Alba - 800 metros libre - Natación
  • Andrea Berrino - 50 metros espalda - Natación
  • Martina Barbeito - 200 metros pecho - Natación
  • Ulises Cazau - 50 metros mariposa - Natación
  • Matías Chaillou, Lucas Alba, Máximo Aguilar y Guido Buscaglia - 4 x 200 metros libres - Natación
  • Delfina Dini, Laila Chain, Malena Santillán y Cecilia Dieleke - 4 x 200 metros libres - Natación
  • José Materano, Dante Nicola, Santiago Grassi y Matías Chaillou - Relevo 4x100m Medley - Natación
  • Delfina Dini - 1500m Estilo Libre Femenino - Natación
  • José Materano - 200m Espalda Masculino - Natación
  • Martina Barbeito - 50m Pecho Femenino - Natación
  • Máximo Aguilar Macchion, Santiago Grassi, Matías Chaillou y Guido Buscaglia - 4 x 100m Relevo Estilo Libre Masculino - Natación
  • Valentina Longo- Libre - Patinaje artístico
  • Delfina Veljanovich - Solo Dance Femenino - Patinaje artístico
  • Naiara Sagasti - 100 metros sprint individual - Patinaje Velocidad
  • Ignacio Arias - Stand Up Paddle - Sprint Masculino
  • Ignacio Arias - Stand Up Paddle - Technical
  • Martín Mansilla, Máximo Pacheco, Joaquín Riveros y Joel Romero - Remo - Cuatro remos largos sin timonel.

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