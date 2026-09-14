Juegos Suramericanos: Fernando Contreras ganó el primer oro argentino en Mountain Bike

El triunfo tuvo un fuerte impacto emocional para el argentino, que cruzó la meta, se desplomó y rompió en llanto antes de abrazarse con integrantes de la delegación. “Este triunfo es para una persona que se me fue este año, para mi viejo. Y para toda mi familia que me ha apoyado en un año muy complicado para mí”, expresó Contreras en diálogo con TyC Sports. Además, contó que meses atrás había pensado en dejar la bicicleta y destacó el acompañamiento profesional que recibió para poder regresar a la competencia.