Juegos Suramericanos: Fernando Contreras ganó el primer oro argentino en Mountain Bike

El mendocino de 29 años se impuso en Rafaela con una diferencia de diez segundos sobre el brasileño Alex Malacarne y celebró un triunfo inédito y cargado de emoción.
Fernando Contreras ganó la medalla de oro en Mountain Bike en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y consiguió un logro inédito para el deporte argentino. El mendocino completó la prueba en Rafaela en 1h24m27s y superó por diez segundos al brasileño Alex Malacarne, mientras que Ulan Bastos terminó tercero. Es la primera presea dorada de Argentina en esta disciplina en la historia de los Juegos Suramericanos.
El triunfo tuvo un fuerte impacto emocional para el argentino, que cruzó la meta, se desplomó y rompió en llanto antes de abrazarse con integrantes de la delegación. “Este triunfo es para una persona que se me fue este año, para mi viejo. Y para toda mi familia que me ha apoyado en un año muy complicado para mí”, expresó Contreras en diálogo con TyC Sports. Además, contó que meses atrás había pensado en dejar la bicicleta y destacó el acompañamiento profesional que recibió para poder regresar a la competencia.
Con este resultado, Argentina alcanzó las cuatro medallas de oro en los Juegos Suramericanos 2026 y llegó a un total de 12 preseas: cuatro doradas, una plateada y siete de bronce. Para Contreras, de 29 años, el título representa además un desahogo después de un año difícil y un momento histórico para el ciclismo nacional.
Argentina sumó dos medallas de oro y dos de bronce en gimnasia artística en el Invencible Arena de Rosario. Julieta Lucas se consagró en el all around con 52.435 puntos, por delante de la brasileña Gabriela Boucas, mientras que Emilia Acosta completó el podio con el bronce. Lucas llegó a los Juegos después de haber ganado esa misma prueba en el Nacional Élite disputado en el Cenard.
El segundo oro llegó en la competencia por equipos femenina, donde Argentina terminó primera con 208.706 puntos, seguida por Brasil y Panamá. El conjunto masculino también subió al podio y obtuvo el bronce con 304.400 unidades, detrás de Brasil y Colombia. Así, la gimnasia artística cerró una jornada con cuatro medallas para la delegación nacional.
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