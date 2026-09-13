Juegos Suramericanos: Pascual Di Tella fue campeón en sable y ganó el primer oro argentino

El esgrimista venció 15-12 al venezolano Eliecer Romero en la final y volvió a celebrar en una competencia internacional después de su participación en los Juegos Olímpicos de París.
Pascual Di Tella se quedó con la medalla de oro en sable individual y le dio a Argentina su primer título en los Juegos Suramericanos 2026, que se disputan en Santa Fe. El argentino derrotó 15-12 al venezolano Eliecer Romero en una final que afrontó con molestias en una de sus piernas. Además, se convirtió en el primer representante nacional en ganar el oro en esta prueba desde 1990.
El esgrimista tuvo que superar un cuadro complicado en la definición, pero logró sostenerse hasta el final y quedarse con una victoria de enorme valor para la delegación argentina. El podio lo completaron Romero, con la medalla de plata, y el argentino Juan Bacha, quien consiguió el bronce después de caer ante Di Tella en las semifinales.
El triunfo también tuvo un componente especial para el campeón, ya que había perdido una final ante el propio Romero en los Juegos Suramericanos de 2018. “Mucha felicidad; en el 2018 competí en la final del Odesur contra el mismo tirador y me había ganado. Me quedé con la espina”, contó Di Tella en diálogo con TyC Sports después de la competencia.
Di Tella, que representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, destacó además el regreso a un nivel competitivo alto después de no participar en todas las pruebas internacionales posteriores a aquella cita. “Poder volver y estar al nivel es una tranquilidad enorme de que se puede”, expresó el esgrimista, quien también reconoció que todavía siente dolor en la pierna.
La santafesina Romina Imwinkelried consiguió el bronce en Aguas Abiertas después de protagonizar un cierre muy ajustado con su compatriota Candela Giordanino. La prueba se disputó en el lago del Parque del Sur y tuvo dominio brasileño, con Ana Cunha en el primer puesto y Eichelberger en el segundo. Tras la revisión técnica, Imwinkelried quedó tercera por apenas una décima de segundo, mientras que Giordanino terminó cuarta.
Macarena Ceballos también aportó un oro para la delegación argentina, al imponerse en los 100 metros pecho con un tiempo de 1:06.80, que además significó su récord personal. Martina Barbeito completó el destacado resultado nacional en la prueba al quedarse con la medalla de plata.
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