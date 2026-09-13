Juegos Suramericanos: Pascual Di Tella fue campeón en sable y ganó el primer oro argentino

Más medallas argentinas en Santa Fe

Romina Imwinkelried, ganadora del bronce en Aguas Abiertas.

La santafesina Romina Imwinkelried consiguió el bronce en Aguas Abiertas después de protagonizar un cierre muy ajustado con su compatriota Candela Giordanino. La prueba se disputó en el lago del Parque del Sur y tuvo dominio brasileño, con Ana Cunha en el primer puesto y Eichelberger en el segundo. Tras la revisión técnica, Imwinkelried quedó tercera por apenas una décima de segundo, mientras que Giordanino terminó cuarta.

Macarena Ceballos también aportó un oro para la delegación argentina, al imponerse en los 100 metros pecho con un tiempo de 1:06.80, que además significó su récord personal. Martina Barbeito completó el destacado resultado nacional en la prueba al quedarse con la medalla de plata.