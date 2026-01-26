Deportes |

Australian Open: así quedaron conformados los duelos de cuartos de final

El primer Grand Slam del año entra en su tramo final con los siguientes cruces: Zverev (3° del mundo) vs. Tien (25), Alcaraz (1) vs. Miñaur (6), Shelton (8) vs. Sinner (2) y Musetti (5) vs. Djokovic (4).

Este lunes quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Australian Open: Zverev (3° del mundo) vs. Tien (25), Alcaraz (1) vs. Miñaur (6), Shelton (8) vs. Sinner (2) y Musetti (5) vs. Djokovic (4). Sí, con los mejores del ranking ATP y sin presencia argentina.

¿Cómo llegaron a esta instancia? Alcaraz (1°) venció a Tommy Paul (19°) por 7-6 (6), 6-4 y 7-5 y chocará ante el local Alex De Miñaur (6°), quien doblegó a Alexander Bublik (10°) por 6-4, 6-1 y 6-1. Alexander Zverev (3°) y Learner Tien (25°) se medirán después de ganarle al argentino Francisco Cerúndolo (18°) por 6-2, 6-4 y 6-4 y el ruso Daniil Medvedev (11°) por 6-4, 6-0 y 6-3 respectivamente.

Por otra parte, Lorenzo Musetti (5°) eliminó a Taylor Fritz (9°) por 6-2, 7-5 y 6-4 y chocará contra Novak Djokovic (4°), quien avanzó sin jugar porque Jakub Mensik (16°) se bajó del certamen por lesión. Por último, el campeón defensor, Jannik Sinner (2°), venció a su compatriota Luciano Darderi (22°) por 6-1, 6-3 y 7-6 (1) y jugará en la siguiente instancia ante Ben Shelton (8°), que sacó al noruego Casper Ruud (12°) por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4.

Los primeros seis del ranking ATP se metieron en cuartos de final y prometen ser grandes duelos, que también contarán con Shelton (8) y Tien (25). Cerúndolo, la mejor raqueta argentina, quedó afuera en la instancia previa en un duro cruce con el alemán Zverev, cayendo en tres sets.

