New York Knicks, campeón de la NBA: remontó otro partido épico ante San Antonio Spurs y cortó una sequía de 53 años

El equipo de la Gran Manzana llegó a estar 10 puntos abajo en el tanteador en el último cuarto, pero logró dar vuelta en encuentro fuera de casa y liquidó la serie con un contundente 4-1. La vuelta olímpica se hizo esperar más de medio siglo.
NLos New York Knicks de las remontadas épicas volvieron a sacar adelante un partido que parecía esquivo y tocaron el cielo con las manos: se consagraron campeones de la NBA tras derrotar 94-90 a San Antonio Spurs en el quinto juego de las Finales. Este triunfazo fuera de casa les permitió liquidar la serie 4-1 y cortar una sequía de 53 años sin títulos.
El equipo de la Gran Manzana dirigido por Mike Brown llegó a estar diez puntos por debajo en el tanteador en el último cuarto en el Frost Bank Center y, como tuvo acostumbrados a todos los fanáticos durante este tramo decisivo, logró dar vuelta la historia en Texas de la mano de Jalen Brunson, quien rompió la paridad con un doble a 1.06 minutos de la última chicharra. El base fue autor de 45 puntos y fue elegido MVP de las Finales.
No es la primera vez que los Knicks protagonizan una gesta de tamaña magnitud en esta definición de la NBA. Días atrás, habían logrado la mayor remontada de la historia de las Finales cuando revirtieron una desventaja de 29 unidades y se llevaron el cuarto juego con un infartante 107-106 en el Madison Square Garden.
Este es el tercer anillo que conquista la franquicia neoyorquina en más de medio siglo. Los anteriores fueron en 1970 y 1973. Décadas más tarde estuvieron muy cerca de coronarse, pero quedaron a las puertas de la gloria al caer en 1994 frente a Houston Rockets y en 1999 contra San Antonio Spurs, justamente el rival con el que se pudo sacar la espina en esta campaña.
“No tengo palabras. Esto es todo lo que soñé. No comprendo lo que estoy sintiendo. Siempre que nos descartaron buscamos una forma de hacer algo al respecto”, aseguró Brunson. Mientras que el pívot dominicano Karl Anthony Towns, figura estelar de esta vuelta olímpica, no pudo contener la emoción: “Trabajas toda la vida para un momento como este. Todos saben mi historia, se lo quiero agradecer a mi madre”.
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