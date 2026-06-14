New York Knicks, campeón de la NBA: remontó otro partido épico ante San Antonio Spurs y cortó una sequía de 53 años

El equipo de la Gran Manzana dirigido por Mike Brown llegó a estar diez puntos por debajo en el tanteador en el último cuarto en el Frost Bank Center y, como tuvo acostumbrados a todos los fanáticos durante este tramo decisivo, logró dar vuelta la historia en Texas de la mano de Jalen Brunson, quien rompió la paridad con un doble a 1.06 minutos de la última chicharra. El base fue autor de 45 puntos y fue elegido MVP de las Finales.