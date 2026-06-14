Franco Colapinto llegó 8° en el GP de Barcelona, pero una sanción lo mandó al 10° puesto

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Colapinto consiguió un undercut a Liam Lawson en boxes en la vuelta 35 y le permitió acomodarse aún más. Debido al Virtual Safety Car consecuente al abandono de Fernando Alonso, en el que los autos deben reducir la velocidad, Hamilton pudo conseguir la victoria por sobre los Mercedes.

Alpine ya había quedado en una buena posición para sumar puntos con Gasly noveno y Colapinto décimo, pero los abandonos de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc fueron un plus para que la escudería francesa sume dos lugares y así finalizar una gran jornada.



“Una buena carrera, muchos puntos, muy positivo para todo el equipo. Tuve mala suerte con la parada antes del Safety Car pero para el equipo, haber sumado puntos con los dos, es muy bueno. A seguir trabajando”, expresó el pilarense, positivo tras la carrera.

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No contestó lo del cambio de posiciones pic.twitter.com/ISbzVL72gX — Alpine ARG (@AlpineArg_) June 14, 2026

Lewis Hamilton fue el ganador y alcanzó las 106 victorias en la Fórmula 1, en lo que fue su primer triunfo con Ferrari. Kimi Antonelli, campeón en Mónaco, dio un golpe al superar a su compañero, pero su monoplaza se rompió y no pudo continuar por la pelea del título. George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) completaron el podio.

Las razones de la sanción a Colapinto

El piloto argentino de Alpine recibió una penalización de diez segundos por no reducir suficientemente la velocidad durante un período de bandera amarilla, por lo que cayó del octavo al décimo puesto de la clasificación final.

La investigación abierta por los comisarios alteró el desenlace de la carrera y permitió que Liam Lawson y Arvid Lindblad avanzaran al octavo y noveno lugar, respectivamente. El pilarense quedó finalmente por delante de Gabriel Bortoleto.

Según informó la FIA, la infracción corresponde al incumplimiento del artículo B1.8.4 a. del reglamento. Para llegar a la decisión, los comisarios analizaron datos de posicionamiento, telemetría, cronometraje, comunicaciones por radio y videos onboard, además de escuchar al piloto y a representantes del equipo.

Además, Colapinto recibió un punto de penalización en su superlicencia y, ahora, acumula dos en los últimos 12 meses.