La historia de la Flecha de Plata, el auto legendario de Juan Manuel Fangio que manejó Franco Colapinto

El piloto de Alpine hizo una de sus cuatro salidas a pista con una réplica del legendario Mercedes-Benz W196. Este modelo fue clave en la carrera del quíntuple campeón de la Fórmula 1.
El automovilismo argentino vive este domingo una jornada para el recuerdo con la vuelta de un monoplaza de Fórmula 1 a las calles de la Ciudad de Buenos Aires, esta vez de la mano de Franco Colapinto. El piloto del Alpine F1 Team no sólo salió a pista con un moderno Lotus E20 de 2012, sino que también protagonizó uno de los momentos más emotivos del evento, al conducir una réplica del legendario Mercedes-Benz W196, la histórica Flecha de Plata.
Este modelo icónico se encuentra ligado estrechamente a Juan Manuel Fangio, que lo llevó a la gloria al consagrarse campeón de la Fórmula 1 en 1954 y 1955, dejando una huella imborrable en la máxima categoría.
El Mercedes-Benz W196 sobresalió en su época por su innovadora ingeniería y su capacidad para imponerse en las pistas. Con él, la escudería alemana acumuló una notable cantidad de triunfos, muchos de ellos con Fangio al volante, consolidando así su lugar como una de las figuras más grandes en la historia del automovilismo.
El apodo Flecha de Plata nació del característico color de los autos de competición de Mercedes-Benz, que con el tiempo se convirtió en un símbolo de velocidad, tecnología y éxito. No obstante, la trayectoria de este modelo también estuvo marcada por episodios trágicos, como el accidente ocurrido en las 24 Horas de Le Mans de 1955, que llevó a la marca a retirarse de las competencias durante décadas. Su regreso no se produciría hasta 2010, dando inicio a una nueva etapa de dominio en la Fórmula 1.
Hoy, el valor histórico del W196 resulta incalculable: una de sus unidades originales fue subastada por más de 50 millones de dólares, lo que evidencia su enorme relevancia dentro del patrimonio del automovilismo mundial.
La exhibición de Colapinto incluye otras piezas emblemáticas vinculadas al quíntuple campeón de la F1, como el Maserati 450S, la Ferrari 166 y diversos modelos históricos que permitirán recorrer la evolución del deporte a lo largo del tiempo.
El evento tiene lugar en un circuito callejero especialmente acondicionado en la zona de Palermo, donde Colapinto realizará cuatro salidas a pista frente a miles de personas. Será una ocasión cargada de simbolismo, que conectará el legado de Fangio con el presente prometedor de una nueva generación decidida a dejar su marca.
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