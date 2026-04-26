La historia de la Flecha de Plata, el auto legendario de Juan Manuel Fangio que manejó Franco Colapinto

El apodo Flecha de Plata nació del característico color de los autos de competición de Mercedes-Benz, que con el tiempo se convirtió en un símbolo de velocidad, tecnología y éxito. No obstante, la trayectoria de este modelo también estuvo marcada por episodios trágicos, como el accidente ocurrido en las 24 Horas de Le Mans de 1955, que llevó a la marca a retirarse de las competencias durante décadas. Su regreso no se produciría hasta 2010, dando inicio a una nueva etapa de dominio en la Fórmula 1.

Hoy, el valor histórico del W196 resulta incalculable: una de sus unidades originales fue subastada por más de 50 millones de dólares, lo que evidencia su enorme relevancia dentro del patrimonio del automovilismo mundial.

fangio Juan Manuel Fangio, a bordo de la legendaria Flecha de Plata.

La exhibición de Colapinto incluye otras piezas emblemáticas vinculadas al quíntuple campeón de la F1, como el Maserati 450S, la Ferrari 166 y diversos modelos históricos que permitirán recorrer la evolución del deporte a lo largo del tiempo.

El evento tiene lugar en un circuito callejero especialmente acondicionado en la zona de Palermo, donde Colapinto realizará cuatro salidas a pista frente a miles de personas. Será una ocasión cargada de simbolismo, que conectará el legado de Fangio con el presente prometedor de una nueva generación decidida a dejar su marca.