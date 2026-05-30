Roland Garros 2026: Francisco Cerúndolo dejó escapar la remontada y quedó eliminado

El argentino reaccionó tras perder los dos primeros sets ante Zachary Svajda, pero no pudo sostener el impulso en el tramo decisivo y se despidió de Roland Garros.
La participación de Francisco Cerúndolo en Roland Garros 2026 llegó este sábado a su fin. El argentino, ubicado en el puesto 26 del ranking ATP, cayó ante el estadounidense Zachary Svajda (85°) por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 y quedó eliminado en la tercera ronda del segundo Grand Slam de la temporada.
Cerúndolo logró recuperarse tras perder los dos primeros sets y llevó el partido a un quinto parcial, aunque finalmente no pudo completar la remontada. Con esta derrota, quedó a las puertas de igualar su mejor actuación en París, donde había alcanzado los octavos de final en las ediciones de 2023 y 2024.
Tras un comienzo complicado, el argentino reaccionó y mostró su mejor versión durante el tercer y cuarto set, tramo en el que consiguió equilibrar el desarrollo del encuentro. Sin embargo, Svajda recuperó el control en el parcial decisivo y selló una de las victorias más importantes de su carrera.
El porteño había llegado a la tercera ronda luego de superar al neerlandés Botic Van de Zandschulp y al francés Hugo Gaston. Sin embargo, esta vez fue superado por Svajda, una de las sorpresas del torneo.
Para el estadounidense, de 23 años, el triunfo significó un resultado histórico: alcanzó por primera vez los octavos de final de un Grand Slam y tomó ventaja de 2-1 en el historial frente al argentino. En la próxima instancia se medirá con el italiano Flavio Cobolli.
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