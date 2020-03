“Arranca mi odisea... Volviendo para la Argentina ya que las autoridades pertinentes me requieren en mi país. Tomando todas las medidas que en este momento puedo tomar... Y ahí me estará esperando la cuarentena como corresponde!! No perdamos el objetivo!!!! NUNCA!! Busquemos el lado positivo. Más tiempo para seguir entrenando y buscar la mejor versión. Vamos para adelante gente!", escribió la marplatense, minutos antes de conocer que su rumbo era San pablo.

Después de subir el video en sus redes, Belén Casetta tuvo que firmar una declaración jurada porque su vuelo de regreso se reprogramó para la ciudad de San Pablo, Brasil.