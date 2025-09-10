Racing, subcampeón del Mundial de Clubes Sub-18: perdió la final con Barcelona

El club de Avellaneda comenzó con todo: el lateral Arias se proyectó por la izquierda, construyó una pared con Pérez y remató de derecha, pero el arquero le negó el gol. En el rebote, el delantero Fischer pateó y el guardián del arco Culé se recuperó y volvió a evitar el primero de la Academia.

Racing hizo un buen partido pero Barcelona fue más contundente y se llevó la victoria: Artem Rybak se filtró en el área de la Academia, eludió al arquero y marcó el 1-0 para el conjunto español a los 28 minutos del segundo tiempo.

El equipo juvenil de Racing, denominado 'El Tita', llegó invicto al duelo ante el Barcelona: derrotó 2-1 a Sevilla, 1-0 a Corinthians y 4-1 a Pogba Academy, en la fase de grupos. En cuartos eliminó al Betis tras un infartante 5-4 y dio el batacazo de la competencia tras derrotar 2-1 al Real Madrid en semifinales.