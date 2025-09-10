La Academia cayó 1 a 0 con el conjunto culé en Córdoba (España) en el partido por el título. De todas maneras, hizo un torneo histórico, venciendo y eliminando al Real Madrid.
Racing, subcampeón del Mundial de Clubes Sub-18: perdió la final con Barcelona. La Academia cayó 1 a 0 con el conjunto culé en Córdoba (España) en el partido por el título. De todas maneras, el equipo dirigido por el Chaco Martínez hizo un torneo histórico, venciendo por la mínima y eliminando al Real Madrid.
El club de Avellaneda comenzó con todo: el lateral Arias se proyectó por la izquierda, construyó una pared con Pérez y remató de derecha, pero el arquero le negó el gol. En el rebote, el delantero Fischer pateó y el guardián del arco Culé se recuperó y volvió a evitar el primero de la Academia.
Racing hizo un buen partido pero Barcelona fue más contundente y se llevó la victoria: Artem Rybak se filtró en el área de la Academia, eludió al arquero y marcó el 1-0 para el conjunto español a los 28 minutos del segundo tiempo.
El equipo juvenil de Racing, denominado 'El Tita', llegó invicto al duelo ante el Barcelona: derrotó 2-1 a Sevilla, 1-0 a Corinthians y 4-1 a Pogba Academy, en la fase de grupos. En cuartos eliminó al Betis tras un infartante 5-4 y dio el batacazo de la competencia tras derrotar 2-1 al Real Madrid en semifinales.
