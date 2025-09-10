El respaldo de Flavio Briatore para la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

El argentino, que arrancó el año como reserva, fue promovido a titular en Emilia Romagna. Desde entonces, tras un comienzo con dudas, ha progresado constantemente al volante del A525, aunque sin lograr sumar puntos en este coche limitado por la falta de desarrollo. De hecho, el equipo dejó pensar en el mismo y se enfoca en el auto de 2026.

Consultado por AFP, Briatore explicó sobre los pilotos del próximo año: "El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los dos mismos pilotos forma parte de esa estabilidad". Aunque aclaró que la decisión todavía no está tomada, remarcó: "Lo más importante es hacer un coche que rinda". Gasly ya tendría asegurada su continuidad.

Por otro lado, de cara al futuro, el empresario aseguró que no habrá excusas ante el acuerdo con Mercedes: "En 2026 tendremos una motorización como la de los demás (...) ya no tendremos excusas". En su visión, Alpine dispone de todos los recursos para ser competitivo.

El presente, sin embargo, está marcado por la decepción. El equipo ocupa el último lugar en el campeonato de constructores, y Briatore admitió que el motor Renault actual es uno de los grandes problemas: "El motor que tenemos es realmente un gran hándicap. Con dos décimas menos, podés pasar de la sexta a la 17ª posición".

Aun así, defendió la estrategia de detener temprano el desarrollo del coche 2025 pese al riesgo de seguir sumando malos resultados: "Alpine no tiene la capacidad de desarrollar el auto de 2025 y, al mismo tiempo, crear el nuevo coche para 2026. En un momento dado, hay que tomar decisiones".

Con la vista puesta en el nuevo reglamento, Briatore se mostró confiado en un salto competitivo: "Podemos lograr podios el próximo año. Tenemos el potencial para estar en el Top 6, e incluso en el Top 4 si todo sale bien. No he vuelto para ser un turista".