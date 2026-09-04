Belgrano dejó escapar el triunfo ante Huracán en una noche cargada de polémicas

Belgrano y el Globo igualaron 1-1 por la octava fecha en un encuentro cargado de emociones y decisiones controvertidas del VAR. Nicolás “Uvita” Fernández abrió el marcador para el conjunto cordobés y Jordy Caicedo estableció la igualdad.
Belgrano y Huracán protagonizaron una noche para el infarto en Barrio Alberdi en Córdoba, donde igualaron 1-1 por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. Hubo goles anulados, polémicas con el VAR y un penal desperdiciado por el Pirata en la última jugada.
El conjunto cordobés comenzó mejor y generó las situaciones más peligrosas, aunque se encontró con un Hernán Galíndez inspirado. Sin embargo, durante la primera mitad las miradas terminaron concentradas en el VAR.
Primero fue anulado un gol en contra de Máximo Palazzo. Emiliano Rigoni había desbordado por derecha y enviado un centro rasante que se desvió en el defensor de Huracán antes de ingresar. Tras la revisión, los árbitros detectaron una mano previa de un futbolista de Belgrano e invalidaron la conquista.
Poco después llegó otra acción controvertida. Jordy Caicedo recibió en profundidad y sacó un potente derechazo para convertir, pero el asistente levantó la bandera. Luego de más de cinco minutos de revisión, el VAR confirmó el fuera de juego.
Belgrano profundizó su dominio en el complemento. Nicolás “Uvita” Fernández exigió reiteradamente a Galíndez hasta que finalmente consiguió quebrarlo. Después de una pelota parada, el delantero recibió dentro del área, controló y definió de volea para desatar el festejo en Alberdi.
El Pirata parecía tener controlado el encuentro e incluso contó con oportunidades para ampliar la diferencia, pero no logró liquidarlo. Huracán aprovechó esa falta de eficacia y reaccionó.
Oscar Cortés y César Ibáñez combinaron en ataque y este último envió una pelota precisa para Caicedo, que ganó de cabeza y estableció el 1-1.
Todavía quedaba el capítulo más dramático. A los 50 minutos, Emmanuel Ojeda cometió penal sobre Lucas Zelarayán y Belgrano tuvo la victoria en sus manos. Lucas Passerini asumió la responsabilidad, pero su disparo se estrelló contra el travesaño.
No hubo tiempo para más. Huracán se llevó un punto de Córdoba y Belgrano terminó lamentando las oportunidades desperdiciadas en un partido que tuvo prácticamente de todo.
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