Belgrano dejó escapar el triunfo ante Huracán en una noche cargada de polémicas

Poco después llegó otra acción controvertida. Jordy Caicedo recibió en profundidad y sacó un potente derechazo para convertir, pero el asistente levantó la bandera. Luego de más de cinco minutos de revisión, el VAR confirmó el fuera de juego.

Belgrano mejor en el segundo tiempo

Belgrano profundizó su dominio en el complemento. Nicolás “Uvita” Fernández exigió reiteradamente a Galíndez hasta que finalmente consiguió quebrarlo. Después de una pelota parada, el delantero recibió dentro del área, controló y definió de volea para desatar el festejo en Alberdi.

El Pirata parecía tener controlado el encuentro e incluso contó con oportunidades para ampliar la diferencia, pero no logró liquidarlo. Huracán aprovechó esa falta de eficacia y reaccionó.

Oscar Cortés y César Ibáñez combinaron en ataque y este último envió una pelota precisa para Caicedo, que ganó de cabeza y estableció el 1-1.

Todavía quedaba el capítulo más dramático. A los 50 minutos, Emmanuel Ojeda cometió penal sobre Lucas Zelarayán y Belgrano tuvo la victoria en sus manos. Lucas Passerini asumió la responsabilidad, pero su disparo se estrelló contra el travesaño.

No hubo tiempo para más. Huracán se llevó un punto de Córdoba y Belgrano terminó lamentando las oportunidades desperdiciadas en un partido que tuvo prácticamente de todo.