Bielsa: "Cedimos el protagonismo y el rival lo aprovechó"

“En el fútbol se consiguen situaciones que se merecen y otras que no, pero eso es anecdótico”, afirmó el entrenador, aunque reconoció que su equipo generó oportunidades suficientes para quedarse con la victoria.

El empate complicó el panorama de Uruguay. Tras la igualdad 1-1 frente a Arabia Saudita en el debut, el equipo quedó obligado a buscar un triunfo ante España en la última fecha para asegurar sus posibilidades de clasificación.

“Nosotros necesitamos ganar, todavía queda un partido por delante”, resumió Bielsa, quien además confirmó que dos referentes del plantel no llegarían en condiciones: Ronald Araújo y Giorgian De Arrascaeta no estarían disponibles para el duelo decisivo.

El entrenador también defendió sus decisiones tácticas y respondió a una crítica sobre la actuación del mediocampo conformado por Manuel Ugarte, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur.

“Yo creo que Ugarte, Valverde y Bentancur es un muy buen mediocampo del equipo uruguayo. Coincido con que costó que ese sector del campo fuera decisivo, pero no comparto que hayan sido diez minutos. Creo que jugamos algo más, unos 20 minutos”, señaló.

Bielsa explicó que decidió sostener a esos futbolistas porque confiaba en que el equipo podía recuperar el funcionamiento mostrado en el inicio del partido. “Elegí insistir con jugadores que para mí son muy importantes, muy capaces, y me pareció que lo que habíamos hecho en ese comienzo lo podíamos retomar”, agregó.

El técnico también analizó la ubicación de Valverde sobre la izquierda durante el primer tiempo y minimizó la importancia de esa cuestión: “No es determinante. Puede jugar libre por todo el frente”.

Desde el plantel, la preocupación estuvo centrada en la fragilidad defensiva. El defensor Sebastián Cáceres reconoció la frustración por los goles recibidos.

“Más allá de que generamos mucho y pudimos hacer más goles, lo que más frustra es que nos conviertan tanto”, expresó.

En la misma línea, el delantero Maximiliano Araújo destacó que Uruguay volvió a buscar el triunfo hasta el final, pero no consiguió el resultado esperado. “Nos queda un partido más. Necesitamos ganar y es lo que tenemos que salir a buscar. Otra vez lo buscamos hasta el final, pero no alcanzó”, afirmó.

El jugador del Sporting de Lisboa aseguró que el resultado de España, que goleó 4-0 a Arabia Saudita, no cambia la obligación del equipo uruguayo. “Para nosotros es lo mismo, tenemos que ganar y eso es lo importante”, remarcó.