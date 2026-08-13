Mundial de hockey 2026: fixture, horarios y TV de Las Leonas y Los Leones

Las selecciones argentinas femenina y masculina disputarán el certamen entre el 15 y el 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica respectivamente con un formato renovado.
Las Leonas y Los Leones ya tienen definido su camino en el Mundial de hockey 2026, que se jugará entre el sábado 15 y el domingo 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica. El seleccionado femenino integrará el Grupo B, mientras que el equipo masculino formará parte del Grupo A. Ambos buscarán avanzar a la segunda fase para quedar entre los principales candidatos al título.
Las Leonas, dirigidas por Fernando Ferrara, disputarán la primera etapa en la Belfius Hockey Arena de Bélgica. Su estreno será ante Estados Unidos y luego enfrentarán a Alemania y Escocia. Los Leones, conducidos por Lucas Rey, jugarán en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, donde se medirán con Japón, Países Bajos y Nueva Zelanda.
Fixture de Las Leonas – Grupo B
Argentina vs. Estados Unidos | sábado 15 de agosto, 12.30 hs.
Argentina vs. Alemania | lunes 17 de agosto, 12 hs.
Argentina vs. Escocia | miércoles 19 de agosto, 6 hs.
Fixture de Los Leones – Grupo A
Argentina vs. Japón | domingo 16 de agosto, 14 hs.
Argentina vs. Países Bajos | martes 18 de agosto, 13 hs.
Argentina vs Nueva Zelanda | jueves 20 de agosto, 7.30 hs.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
El certamen tendrá un formato diferente al de las ediciones anteriores: los dos primeros de cada grupo avanzarán a una segunda fase, que estará compuesta por dos zonas de cuatro equipos. Allí enfrentarán a los dos rivales que no tuvieron en la ronda inicial y los líderes y escoltas accederán a semifinales. Los terceros y cuartos, en cambio, competirán por la clasificación del noveno puesto.
Todos los partidos de Argentina se podrán ver en vivo por las señales de ESPN, sus plataformas online y Disney+ Premium. Las Leonas llegan después del subcampeonato obtenido en 2022 y tienen dos títulos mundiales, mientras que Los Leones fueron campeones en 2016, el único Mundial que conquistaron hasta el momento.
comentar