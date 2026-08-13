Mundial de hockey 2026: fixture, horarios y TV de Las Leonas y Los Leones

Argentina vs. Alemania | lunes 17 de agosto, 12 hs.

Argentina vs. Escocia | miércoles 19 de agosto, 6 hs.

Fixture de Los Leones – Grupo A

Argentina vs. Japón | domingo 16 de agosto, 14 hs.

Argentina vs. Países Bajos | martes 18 de agosto, 13 hs.

Argentina vs Nueva Zelanda | jueves 20 de agosto, 7.30 hs.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Los Leones, Selección Argentina de hockey masculino.

El certamen tendrá un formato diferente al de las ediciones anteriores: los dos primeros de cada grupo avanzarán a una segunda fase, que estará compuesta por dos zonas de cuatro equipos. Allí enfrentarán a los dos rivales que no tuvieron en la ronda inicial y los líderes y escoltas accederán a semifinales. Los terceros y cuartos, en cambio, competirán por la clasificación del noveno puesto.

Todos los partidos de Argentina se podrán ver en vivo por las señales de ESPN, sus plataformas online y Disney+ Premium. Las Leonas llegan después del subcampeonato obtenido en 2022 y tienen dos títulos mundiales, mientras que Los Leones fueron campeones en 2016, el único Mundial que conquistaron hasta el momento.