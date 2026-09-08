Boca le ganó a San Pablo con gol de Merentiel y viajará con ventaja al Morumbí

Con el 1-0, Boca se quedó con un triunfo ajustado en un partido parejo y de pocas situaciones. Merentiel llegó a tres goles y una asistencia en cinco partidos de esta edición de la Sudamericana, además de alcanzar las 61 conquistas con la camiseta del Xeneize. La serie se definirá el próximo martes desde las 21.30 en el Morumbí, donde el equipo del Vasco deberá defender la ventaja para meterse en semifinales.