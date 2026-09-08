Boca le ganó a San Pablo con gol de Merentiel y viajará con ventaja al Morumbí

El Xeneize se impuso 1 a 0 ante el Tricolor en La Bombonera con un tanto de La Bestia y ahora buscará cerrar la serie de cuartos de final de Sudamericana en Brasil.
Boca derrotó 1-0 a San Pablo en La Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Arruabarrena tuvo un primer tiempo flojo, en el que sufrió varias situaciones del conjunto brasileño. En el complemento reaccionó y Miguel Merentiel marcó el único gol del partido para darle una ventaja mínima de cara a la revancha.
Durante la primera mitad, el conjunto brasileño fue más peligroso y aprovechó los problemas de Boca para generar juego. Luciano tuvo una clara de cabeza que Montero logró contener, mientras que Jonathan Calleri desperdició otra buena oportunidad. El Xeneize recién respondió con un potente remate de Lautaro Blanco que pasó muy cerca del travesaño, que fue la única aproximación en los primeros 45 minutos.
Boca salió con otra actitud después del entretiempo y encontró el gol a los 6', de la mano de Paredes que inició la jugada con una inteligente acción y Blanco volvió a ser protagonista con un centro bajo. Merentiel controló y definió, Rafael tapó el primer remate, pero el rebote quedó nuevamente en poder del uruguayo, que esta vez no perdonó y desató la fiesta en La Bombonera.
Con el 1-0, Boca se quedó con un triunfo ajustado en un partido parejo y de pocas situaciones. Merentiel llegó a tres goles y una asistencia en cinco partidos de esta edición de la Sudamericana, además de alcanzar las 61 conquistas con la camiseta del Xeneize. La serie se definirá el próximo martes desde las 21.30 en el Morumbí, donde el equipo del Vasco deberá defender la ventaja para meterse en semifinales.
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