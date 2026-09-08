Boca recibe a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El Xeneize afronta el primer partido de la serie de cuartos con el conjunto brasileño. Arruabarrena tiene una sola duda en el equipo y contará con el regreso de Leandro Paredes.

En la Bombonera, Boca y San Pablo inician la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize busca seguir avanzando tras dejar atrás a O'Higgins y Recoleta, mientras que el conjunto brasileño llega al cruce luego de encadenar dos victorias seguidas en el campeonato local, en el que marcha 10º.