Boca se cruza con Banfield y quiere volver a sumar de a tres: hora, TV y formaciones

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo viene de ganarle a Independiente Rivadavia 3 a 0 en Mendoza. Esa victoria le permitió cortar una racha histórica de 12 partidos sin éxitos y generó un desahogo en el Xeneize, que se encuentra a cinco puntos del líder Barracas Central en la Zona A y, por ahora, se clasificaría a la Copa Libertadores de 2026.

De cara al choque contra Banfield, el DT realizaría un solo cambio: el ingreso de Alan Velasco, autor de un gol en Mendoza, en reemplazo del chileno Carlos Palacios. Además, Edinson Cavani, de flojo rendimiento en lo que va del campeonato, continuaría en la dupla ofensiva junto con Miguel Merentiel.

Banfield, por su parte, tuvo un discreto comienzo en el Torneo Clausura y marcha noveno en la Zona A con siete puntos, por lo que por ahora no estaría consiguiendo la clasificación a los playoffs pese a que todavía falta mucho.

En la última fecha los dirigidos por Pedro Troglio vienen de darle vuelta un partidazo a Estudiantes para conseguir un triunfo por 3-2 luego de comenzar 2-0 en desventaja.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Alexis Maldonado, Sergio Vittor, Juan Iribarren; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Silvio Trucco.

Hora: 18:15.

TV: TNT Sports Premium.