Atlético Mineiro, por su parte, atraviesa un delicado presente. Si bien marcha séptimo en el Brasileirao, cayó en tres de sus últimos cuatro partidos y perdió mucho terreno en la pelea por ingresar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

El equipo brasilero, que tiene como técnico al argentino Eduardo Domínguez, quiere cortar con la seguidilla de caídas en finales internacionales, debido a que en 2024 cayó en el partido decisivo de la Copa Libertadores y el año pasado fue derrotado por Lanús en el de la Copa Sudamericana.

Posibles formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda o Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra. DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)

Árbitro: Andrés Matonte (Uru)

VAR: Antonio García (Uru)

Hora: 19:30. TV: ESPN, DSports y Disney+ Premium