El Xeneize, que viene de consagrarse campeón de Liga, buscará cortar la racha de 18 años sin títulos internacionales. Cuál es la única duda del Vasco Arruabarrena para la definición ante los de Eduardo Domínguez.
Boca se enfrentará este sábado con Atlético Mineiro, de Brasil, por la final de la Copa Sudamericana, en busca de un triunfo que le permita poner fin a la sequía de 18 años sin títulos internacionales. El encuentro comenzará a las 19.30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad colombiana de Barranquilla, tendrá el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y se podrá ver a través de ESPN, DSports y Disney+ Premium.
El equipo que dirige el Vasco Arruabarrena llega a esta definición en un momento positivo, ya que consiguió una regularidad que le permitió dar pelea en todos los frentes en este semestre. El Xeneize no sólo se quedó con el título de Campeón de Liga por finalizar primero en la tabla anual y se encuentra en la final de la Copa Sudamericana, sino que también está clasificado para el partido decisivo en la Copa Argentina y en los playoffs del Torneo Clausura.
En lo que respecta al 11 titular, la única incógnita es la presencia de Tomás Aranda o Alan Velasco en la ofensiva.
En caso de quedarse con la victoria, Boca cortará con una extensa sequía de 18 años sin títulos internacionales. Su última consagración en competencias de este tipo se dio en la Recopa Sudamericana 2008.
Atlético Mineiro, por su parte, atraviesa un delicado presente. Si bien marcha séptimo en el Brasileirao, cayó en tres de sus últimos cuatro partidos y perdió mucho terreno en la pelea por ingresar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.
El equipo brasilero, que tiene como técnico al argentino Eduardo Domínguez, quiere cortar con la seguidilla de caídas en finales internacionales, debido a que en 2024 cayó en el partido decisivo de la Copa Libertadores y el año pasado fue derrotado por Lanús en el de la Copa Sudamericana.
Posibles formaciones
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda o Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra. DT: Eduardo Domínguez.
Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)
Árbitro: Andrés Matonte (Uru)
VAR: Antonio García (Uru)
Hora: 19:30. TV: ESPN, DSports y Disney+ Premium
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