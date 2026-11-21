Boca se enfrenta este sábado con Atlético Mineiro, de Brasil, por la final de la Copa Sudamericana, en busca de un triunfo que le permita poner fin a la sequía de 18 años sin títulos internacionales. El encuentro comenzará a las 19.30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad colombiana de Barranquilla, tendrá el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y se podrá ver a través de ESPN, DSports y Disney+ Premium.