El Xeneize, que viene de consagrarse campeón de la Liga Profesional 2026, buscará cortar la racha de 18 años sin títulos internacionales este sábado en Barranquilla.
Boca se enfrenta este sábado con Atlético Mineiro, de Brasil, por la final de la Copa Sudamericana, en busca de un triunfo que le permita poner fin a la sequía de 18 años sin títulos internacionales. El encuentro comenzará a las 19.30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad colombiana de Barranquilla, tendrá el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y se podrá ver a través de ESPN, DSports y Disney+ Premium.
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa, Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra. DT: Eduardo Domínguez.
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