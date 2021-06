"En lo que depende de mí, todos los ministros —incluido el de Salud— ya están acordado, habrá (Copa América en Brasil). El protocolo es el mismo que el de la Libertadores, de la Sudamericana, es la misma cosa", señaló en el mandatario.

Al salir del Palacio de la Alvorada, sede de la residencia oficial, Bolsonaro dijo que "ayer me instó la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), hablé con todos los ministros interesados; de nuestra parte positiva. ¿Qué está pasando aquí? El movimiento de Globo es opositor, porque los derechos de transmisión son de SBT". De esta forma hizo referencia a la supuesta disputa entre las cadenas de TV.

Bolsonaro-Copa.jpg Bolsonaro junto al seleccionado brasileño de fútbol campeón de la Copa América 2019.

Luego Bolsonaro argumentó que en Brasil se están llevando adelante otros torneos de fútbol actualmente: "Ha habido un partido para la Libertadores. ¿No hay también para la Sudamericana? ¿No empiezan las Eliminatorias al Mundial el viernes? Nadie dice nada, no hay problema. ¿Por qué, cuando se trata de la Copa América quieren cuestionarse, quE causa la aglomeración, que ayuda a propagar el virus, etc.? Es presión de esa prensa que se llama Globo, nada más".

El senador Renan Calheiros, presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación, afirmó que es "increíble" que el gobierno quiera albergar la Copa América en Brasil en un momento de agravamiento de la pandemia de coronavirus.

"Sería convertir esta copa en un campeonato de la muerte. Como no podemos apelar al presidente, al Ministerio de Salud y a la CBF, que se ha vuelto negacionista e irresponsable, quiero dirigirme a la selección brasileña, a sus jugadores, a los entrenadores, a Neymar", expresó.

"Neymar, no estoy de acuerdo con la realización de esta Copa América en Brasil. Este no es el campeonato en el que tenemos que competir. Tenemos que competir en el campeonato de vacunación, es el que tenemos que competir y ganar (...) No permitan que salgamos al campo mientras sus familiares, conocidos, sigan muriendo", dijo Renan.

Este lunes, Conmebol informó que la Copa América se llevaría a cabo en Brasil, luego de que Colombia y Argentina decidieran no albergar al torneo sudamericano de selecciones como estaba previsto.

Primero fue Colombia quien renunció al campeonato debido a las protestas y la violencia en las calles del país, mientras que luego fue Argentina, argumentando que la pandemia de Covid-19 sigue marcando picos de contagios.

En las últimas horas, el gobierno de Jair Bolsonaro ha sido criticado por aceptar la llegada del torneo a su país, donde el coronavirus ya ha dejado más de 460.000 muertos.