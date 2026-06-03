¡Jugó Tim Payne! Su partido en la dura derrota 4 a 0 de Nueva Zelanda con Haití

El futbolista extranjero más querido por los argentinos fue parte de la fuerte caída de su país con los haitianos en un amistoso previo a la Copa del Mundo.
El Nueva Zelanda de Tim Payne perdió 4 a 0 con Haití en el Chase Stadium en un amistoso preparatorio para la Copa del Mundo. El futbolista extranjero más querido por los argentinos, que pasó de tener menos de 5000 seguidores en Instagram a cuatro millones por la movida del streamer Scarso, fue parte de la fuerte caída de su país con los haitianos.
Payne mostró mucha actitud para subir al ataque y a la vez se lo vio endeble en la marca. De hecho, en una de las primeras jugadas del partido, el lateral-volante se proyectó hacía el área, fue receptor de un pase largo y pidió penal frente a la salida del arquero rival. Y, minutos después, perdió a Ruben Providence en el 1-0 de los haitianos.
Payne se redimió al bloquear un remate cercano que iba directo hacia su arco pero el entrenador decidió que no saliera al complemento: Callan Elliot ingresó en su lugar. De esta manera, el partido perdió al futbolista más popular del campo de juego.
Y, sin Payne en cancha, Haiti llevó el triunfo parcial a goleada: Lenny Joseph, Frantdzy Pierrot (luego de una buena jugada colectiva) y Duke Lacroix anotaron los otros tantos para el 4-0 final. Ahora, Nueva Zelanda y Payne volverán a jugar este sábado en un nuevo compromiso de preparación para el Mundial: será ni más ni menos que con Inglaterra.
Nueva Zelanda integrará el Grupo G de la Copa del Mundo, donde enfrentará a Irán, Egipto y Bélgica. El combinado buscará la primera victoria para el país en la máxima cita: perdieron los tres partidos en España 1982 y empataron los tres en Sudáfrica 2010.
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