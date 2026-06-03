¡Jugó Tim Payne! Su partido en la dura derrota 4 a 0 de Nueva Zelanda con Haití

Y, sin Payne en cancha, Haiti llevó el triunfo parcial a goleada: Lenny Joseph, Frantdzy Pierrot (luego de una buena jugada colectiva) y Duke Lacroix anotaron los otros tantos para el 4-0 final. Ahora, Nueva Zelanda y Payne volverán a jugar este sábado en un nuevo compromiso de preparación para el Mundial: será ni más ni menos que con Inglaterra.

Nueva Zelanda integrará el Grupo G de la Copa del Mundo, donde enfrentará a Irán, Egipto y Bélgica. El combinado buscará la primera victoria para el país en la máxima cita: perdieron los tres partidos en España 1982 y empataron los tres en Sudáfrica 2010.