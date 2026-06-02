En Independiente aseguran que harán "el mayor esfuerzo" para repatriar a Barco

Daniel Seoane, secretario general del Rojo, confirmó el anhelo de la dirigencia de lograr la vuelta de Esequiel en este mercado de pases. Ya hubo una oferta formal.
Independiente comenzó a moverse en el mercado de pases y fijó repatriar a Esequiel Barco como prioridad absoluta. La dirigencia ya inició gestiones formales por el futbolista surgido de las inferiores del club y reconoce que la negociación será compleja.
Daniel Seoane, secretario general del Rojo, confirmó que existe una propuesta presentada y destacó la predisposición del jugador para concretar su regreso. “Mandamos la oferta. Hablé con Esequiel, el chico mostró sus ganas de venir y estamos planeando una estrategia para poder traerlo”, aseguró.
El dirigente explicó que la intención es avanzar sin comprometer la economía de la institución. “Lógicamente que no vamos a hipotecar el club”, aclaró. La primera propuesta consistió en un préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra por la mitad de la ficha. Aunque Spartak Moscú rechazó ese ofrecimiento inicial, en Avellaneda mantienen el optimismo y trabajan en una nueva alternativa para acercar posiciones.
Seoane insistió en que el deseo del futbolista puede transformarse en un factor decisivo para la negociación. “Todo lo que no se arranca es imposible. Por eso arrancamos la negociación. Vamos a hacer el mayor esfuerzo. Él está con muchas ganas de venir y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que pueda venir a Independiente”, afirmó. Desde hace tiempo, Barco analiza la posibilidad de regresar a la Argentina para estar más cerca de su entorno familiar.
El mediocampista tiene contrato con Spartak Moscú hasta junio de 2027 y el club ruso realizó una fuerte inversión para incorporarlo en 2024. Sin embargo, en Independiente creen que la voluntad del jugador puede abrir una puerta para destrabar la operación. Mientras Gustavo Quinteros espera refuerzos para afrontar el segundo semestre, la vuelta de Barco aparece como el gran objetivo de un mercado que recién comienza.
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