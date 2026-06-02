En Independiente aseguran que harán "el mayor esfuerzo" para repatriar a Barco

Seoane insistió en que el deseo del futbolista puede transformarse en un factor decisivo para la negociación. “Todo lo que no se arranca es imposible. Por eso arrancamos la negociación. Vamos a hacer el mayor esfuerzo. Él está con muchas ganas de venir y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que pueda venir a Independiente”, afirmó. Desde hace tiempo, Barco analiza la posibilidad de regresar a la Argentina para estar más cerca de su entorno familiar.