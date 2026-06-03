Copa Argentina: Barracas Central eliminó a Huracán y avanzó a octavos de final

El Guapo se impuso 1 a 0 al Globo en Sarandí con un golazo de Damián Martínez y enfrentará a Estudiantes de La Plata en la próxima ronda del certamen federal.
Barracas Central derrotó 1-0 a Huracán en Sarandí y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa fue superior durante gran parte del encuentro, generó las situaciones más claras y encontró la diferencia en el segundo tiempo gracias a un golazo de Damián Martínez. Con este resultado, el Guapo se metió entre los 16 mejores del certamen y ahora se cruzará con Estudiantes de La Plata.
La figura del primer tiempo fue el arquero de Huracán, Sebastián Meza, que sostuvo el empate con varias intervenciones importantes y evitó la caída de su arco ante los intentos de Barracas. La más peligrosa llegó a los 37 minutos, cuando Martínez sacó un potente derechazo que el guardameta desvió por encima del travesaño. Incluso, el Guapo llegó a convertir en una acción posterior, pero el gol fue anulado por posición adelantada.
La insistencia de Barracas tuvo recompensa a los 20 minutos del complemento. Damián Martínez volvió a probar desde afuera del área y esta vez convirtió un golazo que dejó sin chances a Meza y estableció el 1-0 final. El defensor marcó un gol clave para darle la clasificación a un equipo que mostró mayor ambición y control del juego durante la noche en Sarandí.
Huracán reaccionó recién sobre el final y estuvo cerca de igualarlo en tiempo de descuento, pero Marcelo Miño respondió con dos atajadas consecutivas para asegurar la victoria. El Globo, que venía de alcanzar los cuartos de final del Torneo Apertura tras eliminar a Boca, se despidió del torneo federal. Barracas, en cambio, dejó atrás una temporada irregular, eliminado de la Sudamericana y sigue en carrera con la ilusión de avanzar aún más en la Copa Argentina.
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