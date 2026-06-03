Copa Argentina: Barracas Central eliminó a Huracán y avanzó a octavos de final

El Guapo se impuso 1 a 0 al Globo en Sarandí con un golazo de Damián Martínez y enfrentará a Estudiantes de La Plata en la próxima ronda del certamen federal.

Barracas Central derrotó 1-0 a Huracán en Sarandí y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa fue superior durante gran parte del encuentro, generó las situaciones más claras y encontró la diferencia en el segundo tiempo gracias a un golazo de Damián Martínez. Con este resultado, el Guapo se metió entre los 16 mejores del certamen y ahora se cruzará con Estudiantes de La Plata.