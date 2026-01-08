Real Madrid eliminó al Atlético y enfrentará al Barcelona en la final de la Supercopa de España

El Merengue se puso en ventaja muy temprano con un golazo de Federico Valverde de tiro libre y amplió la diferencia en la etapa complementaria con una definición de Rodrygo, mientras que Alexander Sorloth descontó de cabeza para el Colchonero, pero no fue suficiente para dar vuelta la historia. El duelo tuvo la presencia de varios argentinos, como Julián Álvarez, Nahuel Molina, Thiago Almada y Giuliano Simeone, por el lado del Atlético, y en el Real Madrid ingresó Franco Mastantuono en el final del complemento.

El clásico madrileño fue intenso y definido por detalles, Real Madrid golpeó rápido y luego defendió la ventaja ante un Atlético que lo buscó con insistencia, aunque sin poder concretar la igualdad. La victoria de los dirigidos por Xabi Alonso y el pase a la final reavivó la rivalidad entre ambos gigantes, cuyo último antecedente en un mata-mata fue en la final de la Copa del Rey 2025, que fue victoria del Barcelona por 3 a 2. En la otra semifinal, el equipo catalán había goleado 5 a 0 al Athletic de Bilbao y el partido decisivo será este domingo 11 desde las 16.