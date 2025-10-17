Cambio histórico: Ángel Labruna es el máximo goleador de la historia del fútbol argentino

El Centro de Investigación de la Historia del Fútbol (CIHF) fue el descubridor del dato. El CIHF contó que siempre se tomó como referencia la obra "La historia del profesionalismo", de Pablo Ramírez. Sin embargo, el propio centro de investigación explicó que "como toda mega obra, la producción de Pablo Ramírez contenía algunos errores y también algunas omisiones, ya que el autor, ex profeso, no publicó partidos que desempataban posiciones o torneos que él consideraba irrelevantes como los Reclasificatorios y Promocionales”.

De esta manera, se decidió rever la estadística de 293 goles de Erico y de 290 de Labruna. En primer lugar, se identificó que el Feo había convertido dos goles en los partidos de desempate del 2° puesto de 1949 frente a Platense, los cuales no habían sido tenidos en cuenta por Ramírez. Así, el duelo pasó a ser 293 Erico vs. 292 Labruna.

image

image

image

Tras este hallazgo, Carlos Yametti, presidente del CIHF, notó otra falla en la investigación previa, la cual confundía la autoría de un tanto convertido por Angelito con el Charro Moreno. Tal y como constataban la mayoría de los medios de aquel entonces con las fotos y crónicas, el gol había sido convertido por Labruna, algo que no había sido constatado en el estudio de Ramírez, por lo que el score quedó empatado en 293.

Con esta igualdad, el propio CIHF explicó que aún seguían "quedando 6 casos en observación, tres que involucraban a Erico y otros tantos a Labruna” y detalló: “Para poder aproximarnos a la verdad histórica y dilucidar la autoría de cada gol en cuestión, se armaron 6 dossiers con recortes de las crónicas de todos los medios gráficos disponibles, como fuente primaria, para que los asociados al CIHF se pudieran expresar con su opinión y su voto en cada caso. Luego de 6 semanas de debate y de elección, se dio por concluido el trabajo, con el siguiente resultado: Erico 293 goles, Labruna 295 goles”.

Llegado a este número final, el propio centro de investigación sostuvo: “Desde ya que esta conclusión cuantitativa no va a cambiar la consideración popular respecto a la calidad y excelencia de los dos próceres del fútbol argentino involucrados en el debate. Un gol más, un gol menos, no va a apagar el sentimiento de los hinchas hacia figuras que, si bien casi nadie de los presentes vio en directo, siguen siendo idolatrados por la transmisión de generación en generación”.