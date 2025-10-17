Franco Colapinto largará 17° en la carrera sprint del GP de Estados Unidos

El bonaerense de 22 años realizó dos intentos de vuelta rápida. En el primero, estuvo lejos de una performance ideal y quedó muy lejos respecto de sus competidores. En el segundo giro, mejoró mucho su tiempo, pero quedó a una décima de su compañero francés Pierre Gasly, quien terminó decimoquinto y avanzó a la segunda etapa.

Por otra parte, también fueron eliminados de competencia: Gabriel Bortoleto (Sauber, 20), Esteban (Ocon, 19), Yuki Tsunoda (Red Bull Racing, 18), Oliver Bearman (Haas, 16). En contrapartida, el australiano Oscar Piastri (McLaren) fue el más veloz de la prueba.

image

En la siguiente etapa, quedaron en el camino: Liam Lawson (Racing Bulls, 15), Lance Stroll (Aston Martin, 14), Pierre Gasly (Alpine, 13), Isaac Hadjar (Racing Bulls, 12) y Kimi Antonelli (Mercedes, 11). Por otro lado, Lando Norris detuvo el cronómetro antes que el resto, mientras que Max Verstappen y Piastri cerraron el podio.

Finalmente, Max Verstappen realizó un tiempo de 1:32.143 y fue el más rápido de la Q3, por encima de Lando Norris (McLaren, +0.071) y Oscar Piastri (+0.380). Luego, finalizaron: Nico Hulkenberg (Sauber), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams), Lewis Hamilton (Ferrari), Alex Albon (Williams) y Charles Leclerc (Ferrari).

La FP1 fue la única práctica en el Gran Premio de Estados Unidos. La carrera Sprint será el sabado a las 14 y luego será la clasificación para la carrera principal del domingo.