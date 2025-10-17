Franco Colapinto largará 17° en la carrera sprint del GP de Estados Unidos

El piloto argentino no logró hacer una buena carrera en la práctica libre y comenzará el sábado de bastante atrás. Su compañero Pierre Gasly terminó 13° y estará un poco más adelante.
Franco Colapinto terminó 16° en la práctica libre y quedó 17° en la clasificación para el Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, mientras que su compañero en Alpine, Pierre Gasly, terminó 13ª y Max Verstappen fue el más rápido de la prueba, por encima de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.
El bonaerense de 22 años realizó dos intentos de vuelta rápida. En el primero, estuvo lejos de una performance ideal y quedó muy lejos respecto de sus competidores. En el segundo giro, mejoró mucho su tiempo, pero quedó a una décima de su compañero francés Pierre Gasly, quien terminó decimoquinto y avanzó a la segunda etapa.
Por otra parte, también fueron eliminados de competencia: Gabriel Bortoleto (Sauber, 20), Esteban (Ocon, 19), Yuki Tsunoda (Red Bull Racing, 18), Oliver Bearman (Haas, 16). En contrapartida, el australiano Oscar Piastri (McLaren) fue el más veloz de la prueba.
En la siguiente etapa, quedaron en el camino: Liam Lawson (Racing Bulls, 15), Lance Stroll (Aston Martin, 14), Pierre Gasly (Alpine, 13), Isaac Hadjar (Racing Bulls, 12) y Kimi Antonelli (Mercedes, 11). Por otro lado, Lando Norris detuvo el cronómetro antes que el resto, mientras que Max Verstappen y Piastri cerraron el podio.
Finalmente, Max Verstappen realizó un tiempo de 1:32.143 y fue el más rápido de la Q3, por encima de Lando Norris (McLaren, +0.071) y Oscar Piastri (+0.380). Luego, finalizaron: Nico Hulkenberg (Sauber), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams), Lewis Hamilton (Ferrari), Alex Albon (Williams) y Charles Leclerc (Ferrari).
La FP1 fue la única práctica en el Gran Premio de Estados Unidos. La carrera Sprint será el sabado a las 14 y luego será la clasificación para la carrera principal del domingo.
