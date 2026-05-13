La desilusión de Diego Martínez tras la eliminación de Huracán del Apertura: "Duele perder así"

Gol Tomás Molina El gol de Tomás Molina para darle la clasificación a Argentinos Juniors a las semifinales del Torneo Apertura,



“El plan era disputar la mitad de la cancha y la posesión. A partir de intentar tener el control nosotros, defendernos con la pelota. Si bien no llegamos con tanta claridad, el rival no tuvo situaciones de real riesgo. Sí de control", reflexionó el entrenador del Globo post eliminación, que venía de una inmensa alegría por ganarle a Boca en octavos.



Destacó la actuación del oponente, que fue mejor en la segunda mitad y lo justificó en el tiempo extra. "Los muchachos compitieron contra un gran rival. Compitieron contra uno de los 2 mejores equipo del fútbol argentino. El otro es Independiente Rivadavia", analizó en conferencia de prensa, todavía con la amargura de no haber avanzado de fase.





AAAJ HUR Tomás Molina y su tercer grito en el Torneo Apertura (Foto: Olé).







El alargue fue tenso. El gol tempranero de Molina le daba un margen de 25 minutos al Globo para empatarlo y, por lo menos, forzar los penales. Pero la mala suerte, las virtudes del rival y los propios errores, condenan: "En un detalle lo terminás perdiendo y la que tuviste para empatarlo no la pudimos meter", agregó en su análisis el DT, que atraviesa su segundo ciclo al frente del conjunto de Parque Patricios.



Como consuelo, se quedó con el rendimiento de sus dirigidos, que cayeron dignamente: "Duele quedar afuera de esta manera, pero estoy orgulloso del grupo, de la nobleza y cómo se entregan los muchachos. Eso es lo que más conforme me deja”. Ahora, borrón y cuenta nueva para atravesar un largo tiempo sin competencias oficiales hasta el segundo torneo y la Copa Argentina.