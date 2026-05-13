Hoy se define un paso más de la Copa Argentina: Platense vs. San Martín de San Juan

Posible 11 de Platense

Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil, Franco Zapiola; Juan Gauto y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Posible 11 de San Martín (SJ)

Maximiliano Velazco; Federico Murillo, Mauro Osores, Julián Marchio, Leonel Dante Álvarez; Leonardo Monje, Guillermo Acosta, Sebastián Jaurena, Ramiro Rúmbolo; Nicolás Iachetti y Genaro Rossi. DT: Alejandro Schiapparelli.

Gyf0LBmWUAAcGvx Platense le ganó 2 a 1 a San Lorenzo con dos goles del delantero paraguayo Ronaldo Martínez.

El ganador de este cruce se meterá en los octavos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Lanús e Instituto.

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Este será el primer partido de una de las llaves de 16 avos. En la otra llave ya se confirmó el partido de Banfield ante Midland, porque Banfield le ganó a San Martín de Tucumán y Midland a Morón.

Y también por ese lado del cuadro, sigue la espera para Gimnasia de La Plata y Vélez para conocer a sus rivales. Gimnasia aguarda por el ganador de San Lorenzo vs. Riestra y Vélez al ganador de Boca vs. Sarmiento.