Hoy se define un paso más de la Copa Argentina: Platense vs. San Martín de San Juan

Este será un partido por los 16avos de final, fase en la que aún quedan muchos encuentros por disputarse. ¿Cómo va la Copa Argentina hasta el momento y cómo serán los cruces restantes?
La Copa Argentina sigue jugándose y aún quedan por disputarse varios partidos de 16avos de final para pasar a la siguiente ronda. Nadie quiere quedarse afuera, recordemos que el ganador de este torneo clasifica directamente a la Copa Libertadores. Hoy salen a la cancha Platense y San Martín de San Juan.
Platense y San Martín de San Juan se enfrentarán, desde las 16.15, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. En el estadio Alfredo Beranger, casa de Temperley. El árbitro encargado va a ser Bruno Amiconi y se podrá ver por TYC Sport.
Platense viene con un presente irregular en el torneo Apertura, en el que quedó en el puesto 12, pero, por otra parte, ya casi está clasificado a los octavos de la Libertadores, en un grupo muy bravo, con Peñarol y Corinthians.
Del otro lado, el Verdinegro transita en la B Nacional, y está en el puesto 12 en la zona B y parcialmente fuera del Reducido, tras un empate por 1 a 1 frente a Patronato.
Posible 11 de Platense
Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil, Franco Zapiola; Juan Gauto y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.
Posible 11 de San Martín (SJ)
Maximiliano Velazco; Federico Murillo, Mauro Osores, Julián Marchio, Leonel Dante Álvarez; Leonardo Monje, Guillermo Acosta, Sebastián Jaurena, Ramiro Rúmbolo; Nicolás Iachetti y Genaro Rossi. DT: Alejandro Schiapparelli.
El ganador de este cruce se meterá en los octavos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Lanús e Instituto.
Este será el primer partido de una de las llaves de 16 avos. En la otra llave ya se confirmó el partido de Banfield ante Midland, porque Banfield le ganó a San Martín de Tucumán y Midland a Morón.
Y también por ese lado del cuadro, sigue la espera para Gimnasia de La Plata y Vélez para conocer a sus rivales. Gimnasia aguarda por el ganador de San Lorenzo vs. Riestra y Vélez al ganador de Boca vs. Sarmiento.
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