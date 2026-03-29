Chiqui Tapia celebró sus 9 años en AFA con un mensaje desafiante

El presidente destacó logros deportivos y su rol en la llegada de Scaloni, mientras enfrenta críticas e investigaciones judiciales.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, celebró sus nueve años al frente de la entidad con un mensaje de tono desafiante en redes sociales, donde aseguró que pone “el pecho todo el tiempo” y reivindicó su gestión. El dirigente también se atribuyó la decisión de sostener a Lionel Scaloni como técnico de la Selección.
“Muchos opinan, pocos hacen”, expresó Tapia en su publicación, en la que definió su ciclo como “9 años de entrega total” y admitió que fue cuestionado durante su conducción. En ese marco, resaltó que la elección de Scaloni fue criticada en su momento, pese a que luego el equipo logró títulos como el Mundial 2022 y las últimas Copas América.
En paralelo, la AFA difundió un comunicado institucional en respaldo a su presidente, donde destacó el ordenamiento de la entidad desde 2017, la modernización de su estructura y los logros deportivos alcanzados. También subrayó el desarrollo de las selecciones juveniles y femeninas, junto con una mayor federalización del fútbol argentino y la consolidación de un modelo económico sustentable.
Sin embargo, el aniversario encuentra a Tapia en un contexto de fuertes cuestionamientos. El dirigente es investigado por la Justicia en causas vinculadas a presunto lavado de dinero y otras irregularidades, mientras que su figura genera rechazo en distintos estadios del país, donde fue silbado en apariciones recientes.
Tapia asumió el 29 de marzo de 2017 y, desde entonces, se mantiene al frente de la AFA con respaldo interno, aunque atravesando un escenario de tensión creciente. Su mensaje buscó reforzar su liderazgo en medio de críticas, al afirmar que su gestión recién comienza y que sigue respaldado por “un país entero”.
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