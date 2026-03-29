Chiqui Tapia celebró sus nueve años en AFA con un mensaje desafiante

“Muchos opinan, pocos hacen”, expresó Tapia en su publicación, en la que definió su ciclo como “9 años de entrega total” y admitió que fue cuestionado durante su conducción. En ese marco, resaltó que la elección de Scaloni fue criticada en su momento, pese a que luego el equipo logró títulos como el Mundial 2022 y las últimas Copas América.