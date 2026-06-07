Christian Eriksen volvió a desplomarse en un partido y encendió la alarma

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Le hicieron estudios

Tras varios minutos de asistencia, el actual jugador del Wolfsburgo fue retirado del estadio y trasladado a un centro médico para someterse a estudios. Ante la gravedad del episodio y el impacto emocional generado en ambos planteles, las autoridades decidieron suspender de manera definitiva el encuentro, que hasta ese momento ganaba Dinamarca por 2 a 1 gracias a los goles de Patrick Dorgu y Joakim Mæhle.

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Horas después llegaron las primeras noticias tranquilizadoras. La Federación Danesa de Fútbol informó que Eriksen permanecía consciente y estable dentro de las circunstancias, mientras que el médico de la selección, Morten Boesen, brindó detalles alentadores sobre su evolución.

"Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos ha respondido como debía", señaló el profesional en un comunicado difundido por la federación.

El futbolista se recupera

Boesen explicó además que el futbolista permaneció inconsciente apenas unos instantes y que recuperó rápidamente el conocimiento, lo que permitió establecer comunicación con él casi de inmediato. De todos modos, remarcó que permanecerá bajo observación médica y será sometido a nuevas pruebas para determinar las causas exactas del episodio.

Desde el incidente de 2021, Eriksen lleva implantado un desfibrilador automático, un dispositivo diseñado para actuar ante alteraciones graves del ritmo cardíaco. Gracias a ese tratamiento pudo retomar su carrera profesional y volver a competir al máximo nivel, primero en Inglaterra y luego en Alemania.

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La noticia generó una inmediata ola de mensajes de apoyo provenientes de clubes, futbolistas y aficionados de distintas partes del mundo. En las redes sociales, miles de usuarios expresaron su preocupación y enviaron muestras de afecto a uno de los jugadores más queridos y respetados del fútbol europeo.

Mientras los médicos continúan evaluando su estado, el alivio llegó con las primeras confirmaciones oficiales: Eriksen está consciente, estable y acompañado por especialistas, aunque las próximas horas serán clave para conocer con precisión qué provocó este nuevo susto que volvió a paralizar al mundo del deporte.