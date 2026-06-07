Los tres lesionados que siguen de cerca en la Selección Argentina y mantienen en alerta a Scaloni

Montiel, Molina y Paredes atraviesan diferentes problemas físicos y el cuerpo técnico aguardará su evolución antes de definir cambios en la lista mundialista.
La baja de Leonardo Balerdi no es la única preocupación que atraviesa la Selección Argentina. Tras la victoria por 2-0 frente a Honduras, Lionel Scaloni reconoció que hay varios futbolistas que todavía no se encuentran en plenitud física y que las próximas horas serán determinantes para tomar decisiones de cara al Mundial 2026.
El foco principal está puesto en Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Leandro Paredes, tres jugadores que no estuvieron en el amistoso para preservarlos y cuya evolución es seguida día a día por el cuerpo técnico. De hecho, el DT dejó entrever que cualquier definición sobre la lista dependerá también de cómo respondan estos futbolistas.
"Tenemos muchos jugadores que no están al 100% y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central. Por eso tenemos un partido más y vamos a sacar conclusiones en el próximo. La situación del flaco hace que tengamos que evaluar muchos compañeros más y no vamos a tomar decisiones hasta el martes sin ver cómo están los demás", explicó anoche.
Los dos laterales derechos -campeones en Qatar 2022- arrastran molestias musculares, una situación que genera especial atención porque ambos pelean por el mismo puesto dentro del equipo. Ante ese escenario, el CT convocó para esta ventana a Agustín Giay y Nicolás Capaldo como variantes para cubrir ese sector de la cancha.
Por su parte, Paredes todavía trabaja para dejar atrás un desgarro leve sufrido en Boca durante su último compromiso oficial. El mediocampista continúa con tareas diferenciadas y aún no logró entrenarse a la par de sus compañeros. Su recuperación también es seguida rigurosamente.
Mientras tanto, la Albiceleste también controla la evolución de otros nombres importantes, aunque sus presencias en la Copa del Mundo no parecen correr riesgos. Julián Álvarez se recupera de una inflamación en el tobillo, Emiliano Martínez deja atrás una fractura en un dedo de la mano derecha y Nicolás Paz volverá a sumarse al grupo luego de una contusión en la rodilla izquierda.
El amistoso del martes 9 de junio ante Islandia será clave para despejar dudas y el ultimátum. Recién después de ese compromiso, Lionel Scaloni y su equipo definirá si necesita realizar nuevas modificaciones y cuál será finalmente el reemplazante de Balerdi en la nómina definitiva.
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