Los tres lesionados que siguen de cerca en la Selección Argentina y mantienen en alerta a Scaloni

Scaloni Lionel Scaloni deslizó que Messi podría sumar algunos minutos.

Los dos laterales derechos -campeones en Qatar 2022- arrastran molestias musculares, una situación que genera especial atención porque ambos pelean por el mismo puesto dentro del equipo. Ante ese escenario, el CT convocó para esta ventana a Agustín Giay y Nicolás Capaldo como variantes para cubrir ese sector de la cancha.

Por su parte, Paredes todavía trabaja para dejar atrás un desgarro leve sufrido en Boca durante su último compromiso oficial. El mediocampista continúa con tareas diferenciadas y aún no logró entrenarse a la par de sus compañeros. Su recuperación también es seguida rigurosamente.

Mientras tanto, la Albiceleste también controla la evolución de otros nombres importantes, aunque sus presencias en la Copa del Mundo no parecen correr riesgos. Julián Álvarez se recupera de una inflamación en el tobillo, Emiliano Martínez deja atrás una fractura en un dedo de la mano derecha y Nicolás Paz volverá a sumarse al grupo luego de una contusión en la rodilla izquierda.

El amistoso del martes 9 de junio ante Islandia será clave para despejar dudas y el ultimátum. Recién después de ese compromiso, Lionel Scaloni y su equipo definirá si necesita realizar nuevas modificaciones y cuál será finalmente el reemplazante de Balerdi en la nómina definitiva.